За седма поредна година популярни личности, боулинг състезатели и корпоративни отбори ще играят боулинг с кауза в рамките на инициативата на „Фантастико груп“ - „Подай ръка“. На 14 и 15 ноември всички боулинг зали от веригата МegaXtreme Bowling ще отворят врати в подкрепа на Коледната кампания на Фондация „Подай ръка“.

Инициативата цели да осигури средства за коледни подаръци и храна за деца в нужда в цялата страна. Фондация „Подай Ръка“ е основана с мисията да осигурява подкрепа и надежда на хората в най-трудни моменти. Организацията работи с деца, семейства, възрастни хора и лица с увреждания, предоставяйки стипендии, здравна и социална подкрепа, както и програми за социална интеграция. Кампаниите ѝ са насочени към най-уязвимите групи, предоставяйки конкретни и трайни решения за техните нужди.

„Щастливи сме, че тази година инициативата „Подай ръка“ застава зад нашата Коледна кампания и каузата ни в подкрепа на децата. Всяко дете заслужава да усети магията на Коледа. Когато подадем ръка на дете, ние не просто помагаме – даряваме грижа, която изпълва сърцата на децата с любов, вяра и надежда за по-добро бъдеще. Обединени, създаваме добро, което има силата да променя живот“, казва Радостин Георгиев, изпълнителен директор на Фондация „Подай ръка“.

Официален старт на събитието ще бъде даден на 14 ноември в 09:00 ч. в боулинг залата в Joy Station в кв. „Студентски град“. В подкрепа на каузата за седма поредна година на пистите ще излязат олимпийската легенда Мария Гроздева и едно от знаковите имена в българския волейбол Евгени Иванов. В благотворителния боулинг турнир ще участват любимите лица от телевизионния екран на bTV – водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев, спортният журналист Валери Генов, водещата на прогнозата за времето Алис Борисова, водещите на „Преди обед“ Яна Донева и Екатерина Лазаревска, един от гласовете на bTV Radio Group – Martinna, както и водещата на „Ергенът: Любов в рая“ – Райна Караянева. Инициативата ще подкрепят още актьорите Владимир Зомбори, Весела Бабинова, Антъни Пенев и Антон Порязов. В подкрепа на каузата застават още моделът и актьор Диляна Попова, певците Михаела Филева и Тино, както и европейската медалистка на троен скок – Александра Начева. Коледната кампания на Фондация „Подай ръка“ ще подкрепят известни боулинг атлети, както и десетки корпоративни отбори, а най-добрите ще бъдат наградени.

„Подай ръка“ се осъществява по идея на екипа на MegaXtreme Bowling (част от „Фантастико груп“). „За седма поредна година благотворителният боулинг турнир показва, че доброто има най-голяма сила, когато сме обединени и заедно вървим в една посока. Радвам се, че с всяка изминала година общността на „Подай ръка“ става по-голяма и все повече състезатели и отбори подкрепят значимите каузи на турнира. Благодарим на всички наши партньори, които също като нас вярват, че когато много хора подадат ръка, промяната е възможна. Убедени сме, че този ноември всички заедно ще помогнем на много деца да усетят топлината и светлината на Коледа“, сподели Диана Йорданова, директор „Корпоративни комуникации и социална отговорност“ във „Фантастико груп“.

Партньори на инициативата от първото издание до днес са bTV Media Group и Българската боулинг федерация (ББФ).

„Радваме се, че за седма поредна година заставаме зад инициатива, която обединява хората. Вярваме, че промяната започва с личния пример и с готовността да подадем ръка. Затова отново се включваме с нашите лица и служители, за да покажем силата на солидарността, да подкрепим една значима кауза и да донесем повече усмивки на най-малките“, споделя Жанета Дядовска, директор „Маркетинг и корпоративни комуникации“ в bTV Media Group.

„Подай ръка“ е една от онези инициативи, които всяка година ми напомнят, че добрите хора в България са много. Тази година каузата е да зарадваме с подаръци деца в нужда – нещо на пръв поглед малко, което обаче може да означава страшно много за едно дете. Именно такива жестове ми дават надежда и ме карат да вярвам, че когато сме заедно, можем да правим истински добри неща. Затова отново с радост подкрепяме инициативата“, споделя Радослав Тенчев от Българска боулинг федерация.

Всички приходи от изиграни боулинг игри на 14 и 15 ноември ще бъдат дарени в подкрепа на Коледната кампания на Фондация „Подай ръка“. Нека заедно помогнем на децата в нужда да посрещнат светла и вълшебна Коледа, изпълнена с усмивки, надежда и обич.

Как да подкрепите каузата?

Създайте „Отбор на доброто“ и участвайте в благотворителния турнир на 14 и 15 ноември в Joy Station.

MegaXtreme Bowling, Joy Station, кв. „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №3

Регистрирайте се на : https://mega-xtreme.com/

: Таксата за участие е 240 евро на отбор с четирима души.

Боулинг с кауза ще може да се играе по актуалния ценоразпис и в следните боулинг зали:

MegaXtreme Bowling, SkyCity Mall, кв. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ 52

MegaXtreme Bowling, кв. „Люлин“ 6, бул. „Джавахарлал Неру“ 26А