След публикация на „24 часа“ Деница Сачева сигнализира за осиновени деца без достъп до здравното им досие

Два нови сигнала от родители за осиновени деца, чиито ваксини не се виждат в електронните им здравни досиета, са достигнали до депутатката от ГЕРБ Деница Сачева след като е прочела публикацията на „24 часа" за административния проблем. Тя обяви, че заедно с колегата й от ГЕРБ Костадин Ангелов ще настояват за спешното му решаване.

„Днес прочетох в сайта на „24 часа" за административен абсурд, който спира осиновени деца от детска градина", написа Сачева във Фейсбук.

Проблемът възниква след промяната на ЕГН при осиновяване. Информацията за поставените ваксини остава в електронното здравно досие, свързано със старата самоличност на детето, а новото досие не съдържа данните от предишната му медицинска история. Така дори когато детето е имунизирано, системата не показва това и семейството може да се окаже без възможност да го запише в детско заведение.

В единия от новите случаи, за които Сачева съобщава, след осиновяването и промяната на името и ЕГН данните за първите десет години от живота на детето не могат да бъдат открити при справки с новата му самоличност. Майката търси начин официално да удостовери, че става дума за едно и също лице, за да може медицинската му история да бъде проследена.

В другия случай дете не може да започне да посещава яслата, в която е прието. Документът за поставените ваксини съществува на хартия, но информацията липсва в електронното досие.

Сачева припомня, че още на 28 август министърът на здравеопазването Катя Ивкова е обявила в отговор на неин парламентарен въпрос, че са подготвени правила и предстоят промени за решаването на проблема. По думите на депутата обаче родителите продължават да търсят помощ, а обещаното решение все още не работи на практика за засегнатите семейства.

Както „24 часа" писа, проблемът е свързан с въвеждането на електронното здравно досие в края на 2022 г. Тогава в Наредба № Н-6 не е уредено обединяването на здравните данни при смяна на ЕГН след осиновяване. Целта е да се защити тайната на осиновяването и личните данни на децата, но липсата на процедура създава пречки пред достъпа до медицинската им история.

Казусът придобива допълнителна тежест след промените в Наредба № 3, с които от септември 2025 г. електронното здравно досие става задължително при записване в детска градина. Така липсата на данни в системата може да възпрепятства достъпа на осиновените деца до детски заведения, въпреки че имат поставени ваксини и необходимите медицински документи.

В публикацията си Сачева подчертава, че защитата на тайната на осиновяването не бива да лишава децата от достъп до собствената им медицинска история.

„Технологиите трябва да спестяват време и да помагат на хората. В ръцете на хора, които не ги разбират и отказват да носят отговорност обаче могат да се превърнат в поредната преграда", пише депутатът. Тя допълва, че зад всяка „грешка в системата" стои човек и отговорността за отстраняването ѝ е на институциите, които управляват системата.

Сачева заявява, че заедно с Костадин Ангелов ще предприемат необходимите действия в рамките на парламентарните си правомощия. Двамата ще настояват за ясна процедура, конкретни отговорности и срок за изпълнение, както и за незабавно практическо решение за засегнатите семейства.

„Крайно време е. Децата растат, докато институциите съгласуват", завършва публикацията си тя.