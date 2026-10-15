Кметът на община Шумен внася проекта за бюджета за 2026 г. за втори път, като промените са по предложение на група общински съветници

Община Шумен изготви актуализиран проект за бюджет за 2026 година с подготвени предложения за промени в капиталовата програма, разпределението на средствата и изпълнението на общинските дейности. Документът е съобразен с финансовите възможности на общината до края на годината и с необходимостта от осигуряване на средства за основните публични услуги.

По предложение на група общински съветници и след двете заседания на Общинския съвет, на които бюджетът не получи необходимата подкрепа, както и проведените срещи за неговото обсъждане, общинската администрация подготви конкретни изменения и мотивирани становища по поставените въпроси.

Общата бюджетна рамка се запазва в размер на 100 154 810 евро. При актуализирането на разчетите са отчетени изпълнението на приходите към 30 септември, поетите финансови ангажименти и необходимостта от осигуряване на средства за дейностите, които общината изпълнява съгласно своите законови правомощия. Предложените промени са разработени при спазване на Закона за публичните финанси и приложимите нормативни изисквания.

В капиталовата програма се предвижда преразпределение на средства с оглед възможностите за реално изпълнение на обектите до края на 2026 година. За следващата година се отлага закупуването на два специализирани автомобила за сметосъбиране и надстройка за сметосъбираща техника. Решението е съобразено със сроковете за провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки и изпълнението на доставките. Запазват се средствата за техника и оборудване, необходими за текущата работа на Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“.

Актуализираният проект включва средства за подобряване на водоснабдяването и инфраструктурни дейности в различни части на града. Предвиждат се 60 000 евро за ремонт на покрива на „Дом на архитекта“, 30 000 евро за покрива на Градския пазар, 23 000 евро за подова настилка на зала „Плиска“.

За обследване на кръстовищата на бул. „Ришки проход“ с улиците „Цветан Зангов“ и „Пролетарска“ са предвидени 4 800 евро. Резултатите от обследването ще послужат за определяне на необходимите технически решения за организацията и безопасността на движението.

В актуализирания проект са включени и дейности по поддръжката на общинската инфраструктура. До 15 декември се предвижда ОП „Благоустройство и комунално стопанство“ да извърши ремонтни работи в обслужващите помещения на зала „Проф. Венета Вичева“ и къщи „Елеонора“. Основният ремонт на залата ще бъде включен в планирането за 2027 година.

Също така се залага изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ II – детско заведение, кв.32 по плана на гр. Шумен, свързан със спортно игрище в кв. „Дивдядово“ на стойност 3500 евро. Планира се и проектиране на разширение на спортна площадка в кв. „Макак“ на стойност 1500 евро.

В разчетите са осигурени средства за увеличение на фонда за работни заплати в общинските предприятия с 10%. Индивидуалните възнаграждения на служителите в общинска администрация се определят при спазване на действащата нормативна уредба и правилата за оценяване на изпълнението, като на 90 души ще бъдат увеличени с 15%. За служителите на ОП „Благоустройство и комунално стопанство“ е предвидено увеличенията да бъдат изплатени със задна дата от 1 август 2026 година след приемането на бюджета и оформянето на необходимите допълнителни споразумения.

При подготовката на документа са отчетени и ограниченията, произтичащи от устройствените планове, изискванията на Закона за устройство на територията и процедурите за възлагане на обществени поръчки. За предложенията, които не могат да бъдат реализирани в настоящия им вид, са разработени мотивирани становища и са посочени възможности за последващи действия.

До приемането на бюджета Община Шумен продължава да осъществява финансовата си дейност при условията и ограниченията, определени в Закона за публичните финанси. Администрацията осигурява изпълнението на текущите си задължения, предоставянето на публични услуги и дейностите, за които има поети законосъобразни ангажименти.

Актуализираният проект ще бъде предоставен на общинските съветници за запознаване и обсъждане. След приключване на обсъжданията документът ще премине през установената процедура за разглеждане от Общинския съвет.

Повече информация: https://www.shumen.bg/bg/aktualiziran-proekt-na-byudzhet-2026