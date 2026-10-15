Изложбата, посветена на уникалното наследство от оброчни кръстове, спечели приза „Най-добра презентация на културен туристически продукт"

Община Костинброд взе участие за първи път в XXI-то издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм", което се проведе от 7 до 9 октомври в Бизнес център Велико Търново. Дебютното участие на общината бе посветено на едно от най-ценните и отличителни богатства на региона – оброчните кръстове, съхраняващи вековна духовна памет, местни традиции и жива връзка между поколенията.

Представянето на Община Костинброд бе осъществено чрез специално подготвена изложба, която привлече вниманието на посетителите на изложението. В продължение на трите дни представителите на общината запознаваха гостите, участниците и посетителите на форума с историята, символиката и значението на оброчните кръстове, както и с възможностите за развитие на културния туризъм на територията на общината.

В представянето участваха г-жа Силвия Свиленова – експерт „Култура и спорт", г-жа Десислава Георгиева – експерт „Социални дейности", и г-жа Петя Живкова – специалист „Музейно дело и туризъм".

Община Костинброд се отличава с изключително богато наследство от оброчни места, като на нейната територия са установени над 120 оброчни места, представени от оброчни камъни и кръстове. Тази концентрация превръща региона в значим център за опознаване и популяризиране на традиционната духовна култура.

Оброчните кръстове са свидетелство за преплитането на християнските традиции с по-древни народни вярвания и почитта към природата. Издигани в чест на светци и като израз на вяра, благодарност и надежда за здраве, закрила, плодородие и благополучие, те заемат особено място в духовния живот на местните общности. Чрез изложбата Община Костинброд представи не само материалното измерение на това наследство, но и неговата нематериална стойност – свързана с местната памет, обредността, традициите и чувството за принадлежност. Представянето е част от усилията за проучване, документиране, опазване и популяризиране на оброчните места, като ресурс за устойчиво развитие на културния туризъм. Още при първото си участие в Международното туристическо изложение „Културен туризъм" Община Костинброд бе отличена с наградата „Най-добра презентация на културен туристически продукт" – признание за представянето на уникалното местно наследство и неговия потенциал да привлича интереса на туристи и изследователи.

Отличието е важен повод за гордост и стимул за продължаване на работата по популяризирането на културните и историческите богатства на общината. То поставя акцент върху необходимостта местните традиции да бъдат представяни по достъпен, атрактивен и съвременен начин, като същевременно се съхранява тяхната автентичност.

XXI-то издание на изложението събра над 40 изложители от България, Сърбия, Азербайджан и Китай. Във форума се включиха представители на общини, музеи, културни институти, туристически организации и дипломатически мисии, които представиха разнообразни туристически дестинации и продукти.

Официалното откриване бе уважено от заместник-министъра на туризма проф. Мариела Модева, кмета на Велико Търново Даниел Панов и областния управител Марин Богомилов.

В рамките на тридневната програма бяха обсъдени актуални теми, свързани с развитието на туризма в условията на глобални промени, възможностите за българо-китайско туристическо сътрудничество, популяризирането на по-слабо познати дестинации и ролята на местните власти за развитието на специализирани туристически продукти.

Наред с представянето на изложбата, представителите на Община Костинброд се включиха и в годишната среща на туристическите информационни центрове (ТИЦ) от страната, проведена в рамките на изложението.

В дискусията се включи Десислава Михалкова от Министерството на туризма, която подчерта значението на дигиталното представяне и активното популяризиране на местните забележителности. Срещата бе открита от Борислав Йорданов – управител на Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов". Участниците обсъдиха необходимостта от по-добра координация между общините и туристическите информационни центрове, изграждането на единна база данни и условията за включване в платформата. Като следваща стъпка бе очертана подготовката на информация до туристическите информационни центрове и търсенето на съдействие от Министерството на туризма.

За Община Костинброд участието в тази среща бе възможност за обмен на опит и идеи, свързани с дигитализацията на туристическата информация, по-доброто представяне на местните забележителности и изграждането на разпознаваем туристически облик.

Първото участие на Община Костинброд в Международното туристическо изложение „Културен туризъм" и спечеленото отличие са важна стъпка в усилията за утвърждаване на общината като дестинация с характерно културно и духовно наследство.

Оброчните кръстове са само една от възможностите за развитие на тематични маршрути и туристически преживявания, които свързват историята, природата, местните предания и традициите на региона.

Община Костинброд ще продължи да работи за популяризирането на своите културни и исторически богатства, защото тяхното опазване и представяне пред по-широка публика е инвестиция в местната идентичност, устойчивия туризъм и бъдещето на региона.