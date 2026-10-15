ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

3,6 млрд. евро от Брюксел за транспорта до 2029 г....

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23739391 www.24chasa.bg

Радев и румънският президент отиват на среща с Рюте за атаките с дронове

1384
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

Премиерът Румен Радев и президентът на Румъния Никушор Дан ще разговарят в четвъртък от 14:30 с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. 

Това съобщиха румънските медии, позовавайки се на съобщение от администрацията на Дан. 

Срещата ще се фокусира върху сигурността в Черно море на фона на скорошните атаки с дронове в български и румънски води и заплахите за корабоплаването. Тристранната среща ще се фокусира върху ситуацията със сигурността в региона. 

Консултациите идват, след като Румъния и България се споразумяха да подкрепят, в рамките на Европейския съюз и НАТО, по-строги мерки за борба с дроновете. Никушор Дан обсъди в сряда с българския президент Илияна Йотова атаките срещу търговски кораби и защитата на корабоплаването в региона.

Тази нощ в Румъния бяха ударени два кораба - Wine Trader и YARA J. В момента тече все още спасителната операция на кораба Wine Trader. 

От началото на месец октомври това е трети ударен кораб в румънски води. Седем стават поразените кораби в Черно море с четирите кораба, които пък бяха атакувани в изключителната икономическа зона и прилежащите води на България.

На 6 октомври дронове удариха корабите ABLE и Alfa Watan в икономическата ни зона, на около 70 мили от Бяла. Моряците от ABLE бяха спасени, но тези от Alfa Watan така и не бяха открити, тъй като според властите корабът е потънал за минути.

В нощта срещу 13 октомври пък бяха ударените корабите CHELSEA 3 и HS Dignity, този път в прилежащата зона, на 17 морски мили. Атаката беше сякаш идентична на тази от миналата седмица, моряците от CHELSEA 3 бяха спасени, а HS Dignity потъна, като петима от екипажа му бяха спасени.

Заради атаките румънският министър на националната отбрана Раду Мируца е предложил на българския си колега двете страни да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО в подкрепа на създаването на военно командване в Черно море с ротационно ръководство между крайбрежните държави.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Екс/@EgbertB4715

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си