Лошото време спря изтеглянето на атакувания кораб "CHELSEA 3" към Бургас

Операцията по изтеглянето на моторния кораб "CHELSEA 3" (IMO: 9361392) до Пристанище Бургас е преустановена заради влошаване на хидрометеорологичните условия в района. Изпратеният към плавателния съд влекач ALIOTH вече плава към Бургас, съобщава maritime.bg.

По-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че корабът ще бъде докаран в Бургас за ремонт и подробен оглед за останки от дронове, които да помогнат за установяване на извършителя на атаката. Той определи Русия като логичен заподозрян, но подчерта, че засега няма категорични доказателства и България няма да отправя обвинения без тях. Радев припомни, че при огледа на другия ударен кораб „ABLE" не са открити останки от дронове.

Премиерът призова за мораториум върху ударите по цивилни и търговски кораби в Черно море, който България да предложи съвместно с Румъния и Турция. Той подкрепи и идеята за общо военно командване на НАТО в региона, както и усилията за прекратяване на войната.

Построеният през 2006 г. кораб, собственост на украинска компания, беше атакуван от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от град Бяла. Всички 15 членове на екипажа – осем украински и седем азербайджански граждани, бяха успешно евакуирани от българската Гранична полиция. На 13 октомври освен "CHELSEA 3" беше атакуван и „HS Dignity", плаващ под флага на Гвинея-Бисау. Той потъна след удар на около 17 морски мили източно от Шабла.

Всичките 15 моряци от първия кораб бяха спасени, а от втория петима души бяха извадени от водата от преминаващи наблизо плавателни съдове. Издирването на останалите моряци от „HS Dignity" беше прекратено вчера заради лошо време.

Седмица преди това други два търговски кораба – „ALFA WATAN" и „ABLE" – бяха поразени на около 70 морски мили източно от Бяла, в българската изключителна икономическа зона. „ALFA WATAN" потъна, а 18-членният екипаж на „ABLE" беше спасен.

Заради лошото време плавателният съд "CHELSEA 3" е бил отнесен на юг от района на инцидента и към момента се носи по течението източно от Приморско.

Наблюдението над "CHELSEA 3" продължава. При подобряване на метеорологичните условия операцията по изтеглянето му до Бургас може да бъде възобновена, за да бъде извършен подробен оглед на кораба.