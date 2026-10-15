Благомир Коцев сезира прокуратурата за нарушения на главния архитект и шефа на строителния контрол

Кметът поставя въпроса за бездействие при строителството в Баба Алино и липсата на документи за извършени проверки

Кметът на Варна Благомир Коцев е подал сигнал до прокуратурата за системни служебни нарушения от страна на главния архитект на града Виктор Бузев и директора на строителния контрол в общинската администрация Александър Драгнев. Това съобщи самият той в публикация в социалните мрежи.

Според Коцев сигналът описва бездействие, което може да застраши живота и здравето на хората заради незаконно и неправомерно строителство в местността Баба Алино. В него са посочени и нарушения на главния архитект, установени от Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) в рамките на една година. По думите на кмета заради тях в Министерството на регионалното развитие и благоустройството тече процедура за отнемане на правото на главния архитект да заема подобна длъжност.

„Дали бездействието на директора и нарушенията на главния архитект са били умишлени, всъщност е големият въпрос, на който очакваме отговор от държавното обвинение", посочва Коцев.

Междувременно се очаква съдът да се произнесе по временното отстраняване на директора на строителния контрол в Община Варна. Според кмета действията на този служител също са предмет на подадения сигнал.

Коцев заявява, че за осемте години, през които директорът е работил в общинската администрация, са се натрупали редица случаи, свързани със строителството в града. Сред тях кметът посочва ситуацията в Баба Алино, пропаднали пътища край строежи в района на „Ривиера", изграждането на голям ресторант на мястото на барака в Евксиноград и надстрояването на къщи с допълнителни етажи в Морската градина. Той припомня и арести на общински служители по подозрения за подкупи на общинския паркинг.

Като един от основните аргументи за отстраняването на директора Коцев посочва липсата на отчетност за работата му по случая „Баба Алино".

По думите на кмета последният случай, за който няма документална следа в общинската администрация, е от август 2025 г. Тогава служители са посетили мястото за проверка, но в общината не се съхраняват документи, от които да е видно какво са установили.

„Ходили, проверявали, но какво видели и констатирали, си знаят само той и шепа служители в Общината", пише Коцев.

Кметът прави паралел между случаите с директора на строителния контрол, главния архитект и ръководителя на службата по кадастъра във Варна. Според него и тримата са излизали в продължителни болнични, докато водят съдебни дела с бившите си работодатели с цел да бъдат възстановени на работа.

В края на публикацията си Коцев заявява, че градът не може да продължава да се развива по този начин. Според него е достигната критична точка в напрежението между частния и обществения интерес при градоустройството, а постигането на баланс е невъзможно без ефективен контрол върху строителството.

Припомняме, че през май 2026 г. кметът Благомир Коцев призова Бузев да подаде оставка заради седем установени според общината нарушения, свързани с разрешения за строеж. Бузев е в отпуск по болест, а от 20 юли 2026 г. временно го замества арх. Венелин Марков, главен архитект на район „Одесос".

Предстои прокуратурата да прецени има ли основания за разследване и дали са налице данни за умишлено бездействие или други нарушения.