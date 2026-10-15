Главният секретар на МВР Любомир Николов: Има заподозрени за запалените антени на "Старлинк"

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Има заподозрени за палежа на станциите на "Старлинк" до София, каза главният секретар на МВР Любомир Николов на брифинг. Той не даде повече подробности, за да не се попречи на разследването.

11 от 17-те антени бяха запалени в малките часове на 10 октомври от двама маскирани.

140 операции срещу изборни нарушения и престъпления са извършени в цялата страна, точете главен комисар Николов. Образувани са 2 досъдебни производства.

Полицаите действат превантивно с предупредителни протоколи към хора, които и преди са засичани да купуват гласове.

"Ще се следи за кибератаки. Прави се мониторинг на интернет пространството", каза още Любомир Николов.

За палежа на антените сподели в понеделник вечерта лидерът на ДБ Ивайло Мирчев. Антените са част от телепорта в Плана планина, който е на по-малко от час от центъра на София. Собственост е на един от трите мобилни оператора в България. Съоръженията на Илон Мъск са опожарени в 2 ч след полунощ в събота. Сигнал е подаден и полицията е била на място малко по-късно. МВР не е съобщавало за престъплението.

В сряда премиерът Румен Радев забрани на председателя на ДАНС Пламен Тончев да говори за палежа на антени на "Старлинк" край София пред парламента.

В отговор на въпрос на депутата Божидар Божанов от ДБ, министър-председателят от трибуната призова шефът на ДАНС Пламен Тончев да не докладва на депутатите, за да не попречи на разследването. Според Румен Радев скоро България ще има успешен край на разследването на палежа.