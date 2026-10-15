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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23740152 www.24chasa.bg

Генерираха хеш кода за машините за гласуване

Албена Арабаджиева

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Министърът на иновациите Иван Василев показва хеш кода на машините за гласуване. снимка: МИДТ

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Това е хеш кодът на софтуера за машинно гласуване за президентските избори на 25 октомври 2026 г.

Той беше генериран днес от Централната избирателна комисия (ЦИК) чрез процедура по доверено изграждане на код от изходен код. Процесът се проведе в защитена среда, осигурена от министерството на иновациите и дигиталната трансформация, и има за цел да гарантира автентичността на софтуера. 

Контролната сума, известна като хеш код, ще бъде отпечатана на всяка контролна разписка, издадена от машините. Тя ще бъде посочена и в решението за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване (ТУМГ), както и публикувана на интернет страниците на министерството и ЦИК.

снимка: МИДТ
снимка: МИДТ

„Даваме публичност на всяка стъпка от процеса. Публичността означава прозрачност, а именно прозрачността води до доверие в изборния процес. Успешно приключи техническата процедура", заяви министър Василев пред медиите след приключването на процеса.

Той подчерта, че целта е всички действия да бъдат абсолютно проследими, проверими и прозрачни.

Председателят на ЦИК Георги Хорозов също заяви, че процедурата е преминала при стриктно спазване на всички правила, изисквания и срокове.

Журналистите имаха възможност да наблюдават на екран извършването на довереното изграждане на кода. През целия процес в защитената зона присъстваха екипи на МИДТ, външни експерти, представители на ЦИК, на „Сиела Норма", както и представители на регистрирани за участие в изборите.

"Почти всички машини са преминали ремонт. В събота ще започне инсталирането на кода на машините, първо за тези, които ще заминат за чужбина. До края на другата седмица трябва да приключи за всички близо 12 хил. машини", обясниха от ЦИК.

Министърът на иновациите Иван Василев показва хеш кода на машините за гласуване. снимка: МИДТ
снимка: МИДТ

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