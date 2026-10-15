15 студенти започват обучението си за медицински сестри във филиала в Добрич на бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" на 19 октомври. „Студентите са издържали кандидатстудентски изпити, класирани са, записани са. Имах предварителна среща с първокурсниците. Повечето са от Добрич и региона", каза доц. Петя Стефанова, временно изп. длъжността директор на фириала.Обучението е четири години, квалификационната степен е бакалавър.

„Преподавателският състав е осигурен. Част от преподавателите са от Бургаския университет. На преподаватели по практика и упражнения ще разчитаме на лекари и медицински сестри от многопрофилната болница за активно лечение в Добрич", добави доц. Стефанова.

„След старта на филиала, да видим как ще започне, ще подадем документи и за увеличаване на капацитета на обучение студенти, който може да стигне до 60. Пак се минават сложни процедури по акредитация – трябва да се докаже, че има такава необходимост и че филиалът има възможност да ги обучава", обясни Стефанова..

„Създаването му се осъществява с активната подкрепа и съдействие на община Добрич и с ангажираността на представители на държавната и местната власт", посочват от висшето учебно заведение.

Новото академично звеноо се намира в сградата на бившето училище „Никола Вапцаров" в Добрич, което е предоставено от общината с решение на Общинския съвет.

На официалната церемония се очаква да присъстват представители на държавната и местната власт и на лечебни заведения.