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Решенията на КС не са пречка, а компас, който ще следваме и няма да повтаряме грешките от миналото

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„За нас решенията на Конституционния съд не са пречка. Те са компас. И искам да разсея съмненията – ще следваме този компас и няма да се отклоняваме от неговата посока. Учим се и от допуснатите грешки преди и няма да ги повтаряме.“ Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов в приветствието си към международната конференция по повод 35-ата годишнина от създаването на Конституционния съд на Република България. 

На 3 октомври 1991 г. първите български конституционни съдии положиха клетва. Найденов отбеляза, че българският Конституционен съд е изграден по европейски модел, но има и свой почерк. „Конституцията му възлага не само да проверява законите, но и да дава задължителни тълкувания на самия основен закон. Така Съдът не просто пази Конституцията – той й дава глас“, заяви още той. Найденов подчерта, че големият залог и предизвикателство пред работата на съда е постоянно да отстоява принципа, че правото стои над политическата конюнктура.

Правосъдният министър посочи, че темата на конференцията е ключова. В приветствието си, той още каза, че споделянето на опит в различните панели ще препотвърди общия ангажимент: решенията на конституционните юрисдикции трябва да се зачитат безпрекословно, а законите да отразяват духа на ценностите, заложени в Основния закон.

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