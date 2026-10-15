За първи път незрящи ще могат да гласуват без придружител, сами ще чуят кои са кандидатите пред секцията

1500 шаблона помагат на хората със зрителни затруднения

QR код ще "говори" пред секциите

Придружителите все пак остават като възможност

На предстоящия президентски вот на 25 април незрящи или хора със затруднено зрение ще могат да гласуват без придружител. Това се дължи на последните промени в Изборния кодекс, с които депутатите въведоха тактилни шаблони и дори аудиофайлове със списъци на кандидатите. Централната избирателна комисия вече одобри и правилата как точно ще се случи това, даде и срок до 23 октомври фирмата, която ще напечата шаблоните, да ги изпрати към Районните избирателни комисии.

Общо 1500 тактилни шаблона ще бъдат изработени от "Демкас" АД за тези избори. След като бъдат изпратени до РИК, те сами трябва да ги транспортират до секциите, към които ще бъдат разпределени. Реално такива шаблони имаше и на последните предсрочни парламентарни избори, заради кратките срокове за изработка обаче бяха само 400 и бяха пилотно изпратени за пет избирателни района - за трите столични, Пловдив - град и в Благоевград.

Сега обаче са почти тройно повече. Този петък изтича крайният срок, в който районните избирателни комисии и общинската администрация

трябва да обявят публично къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение

или със затруднения в придвижването, телефоните и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден както и кога се правят такива.

Както и до сега ЦИК отправя препоръки към общинските и районните комисии да определят местата, които са достъпни за хората със затруднения. За ситуации, в които има секции на няколко етажа, подобни избиратели трябва да се насочват в секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели.

"Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция. Преценката за това дали секцията е подходяща, е на самия избирател, а не на СИК", постанови ЦИК.

За първи път към информационните табла пред секциите ще има и аудиофайл с кандидатските листи на всички кандидати на партии и инициативни комитети - достъпен чрез специален QR код.

Той ще бъде достъпен и на интернет страницата на всяка общинска и областна администрация, РИК и ЦИК в специално създадена секция. Под аудиофайла се поставя текст с имената на кандидатите, който през съответната програма за незрящи на телефоните на избирателите се възпроизвежда в звукова информация.

Ще бъде изработен и единен национален QR код за всички кандидатски листи, който е с релефна рамка, указващ номера на всяка кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката в бюлетината. При отваряне QR кодът препраща към аудиофайла с кандидатските листи.

Нововъведенията обаче не означават отпадане на правото на придружител. Хората със затруднено зрение все още имат право на такъв. "Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително чрез специализирано устройство за машинно гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от СИК", пише в решението на ЦИК.

Ако избирателят се нуждае от придружител само за придвижване, но може да упражни вота си сам, помощникът му се допуска само до паравана за гласуване с хартиени бюлетини или до специализираното устройство за машинно гласуване, след което се оттегля, докато избирателят гласува.

Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис се разписва член на комисията, което се отбелязва и в графата „Забележки", и в протокола на секционната избирателна комисия.

Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели. Подобни правомощия няма право да изпълняват членове на СИК, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател.

Приемането на промените в края на юли предизвика емоционална реакция от депутата Иван Янев от "Прогресивна България", който е първият народен представител, придвижващ се в парламента с куче-водач. Той определи деня като исторически - заради промяната, която "за първи път гарантира тайната вота за хората със зрителни увреждания нулево зрение". Преди няколко месеца той припомни на колегите си, че до сега хората като него са гласували само придружител. "Споделена тайна. Сега тайната на вота ще е съгласно чл. 10 на конституцията, това е победа и българското право", каза той.

Очаква се в бъдеще машините за гласуване да получат нов софтуер и да да "говорят", докато тайната на вота се осигурява със слушалки, така незрящият ще чува листата и ще може да отбележи предпочитанието си.