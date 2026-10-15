Блъснаха колоездач в Асеновград

Още 4 пътни инцидента са станали на територията на областта от началото на деня, два от тях - на паркинги на хипермаркети

Велосипедист е пострадал при пътен инцидент в Асеновград, съобщиха от МВР.

Сигналът за инцидента е подаден около 12,30 ч. днес. Човекът карал по Околовръстното шосе, когато бил блъснат близо до един от мостовете над Чепеларска река. На място пристигнали полицаи и екип на Спешна помощ. Все още няма информация за състоянието му.

От началото на деня на територията на Пловдивска област има още 4 регистрирани произшествия. В 6,35 ч. автомобил блъснал животно на пътя между Михилци и Хисаря. В 12 ч. пък постъпили два сигнала - за страничен удар между две коли на паркинга на хипермаркет в "Арман махала" в Пловдив и за водач, който се блъснал в крайпътно съоръжение на ул. "Княз Борис I" в Асеновград. Около 13,25 ч. пък станала още една катастрофа на паркинг на магазин, този път в "Кючук Париж". За щастие и четирите инцидента са се разминали без пострадали.