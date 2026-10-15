Павликени отдава почит на своя световен Маестро с концерт за 90 г. от рождението на Никола Гюзелев

Водеща на вечерта ще бъде дъщерята на Маестрото - Адриана Гюзелева, която ще сподели лични спомени и истории за него

Световни оперни изпълнители ще почетат паметта на великия бас Никола Гюзелев в родния му град Павликени. Концертът „Портрет на един глас – 90 години Никола Гюзелев" е на 16 октомври и е с вход свободен.

От Павликени до най-престижните оперни сцени в света – това е пътят на един български артист, чийто глас покорява публиката на Миланската Скала, Виенската държавна опера и Ковънт Гардън. Деветдесет години след рождението му родният град на Маестро ще се преклони пред неговия талант и оставеното от него културно наследство с концерт, посветен на живота и изкуството му.

На 16 октомври от 19 часа в НЧ „Братство-1884" в Павликени ще се състои концертът, част от националния проект, който съхранява и популяризира творческото и духовното наследство на един от най-големите български оперни артисти и световно признат бас, съобщиха от местната управа.

На сцената ще излязат изявените български оперни изпълнители Бойко Цветанов, Стоян Бончев, Цветелина Василева, Крум Гълъбов, Борис Луков и Ива Йонова. На рояла ще бъдат Вилиана Вълчева и Алекс Зографов. Специален гост и водещ на вечерта ще бъде Адриана Гюзелева – дъщеря на Маестрото, която ще сподели лични спомени и истории за своя баща, неговия характер и забележителния му творчески път.

Публиката ще има възможност да се потопи в музикалния свят на Никола Гюзелев и да си припомни неговото изключително присъствие на международната оперна сцена. Освен голям певец, той е и художник, и ярък културен посланик на България, чието изкуство преминава границите на страната и се превръща в част от световната оперна история.

Изборът Павликени да бъде домакин на едно от централните събития в националната програма има особено значение. Именно тук започва житейският път на артиста, който впоследствие ще прослави България пред публиката на едни от най-престижните театри в света.

Проектът се осъществява по инициатива на Фондация „Борис Христов" и включва поредица от концерти, изложба и документален филм. Предвидени са също архивиране на материали и популяризиране на творчеството на Маестрото сред широка публика. Целта е паметта за Никола Гюзелев да продължи да живее и да свързва поколенията чрез силата на музиката и изкуството.

Юбилейните чествания ще продължат на 16 ноември 2026 г. в зала „България" в София с голям гала концерт, в който ще участват оперни солисти, специални гости и симфоничен оркестър.

Павликени кани всички почитатели на операта и българското културно наследство да станат част от музикалната вечер, посветена на един от най-големите гласове на България.

Павликенската публика вече се запозна с друга страна от неговия талант - рисуването. Семейството му дари ценни картини на местния музей. Бе открита и паметна плоча с образа му.

Честванията се осъществяват с любезното съдействие на Фондация „Никола Гюзелев" и Община Павликени.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.