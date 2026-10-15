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Коледният базар в Русе започва на 28 ноември и ще продължи до 3 януари

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СНИМКА: Община Русе

Традиционният Коледен базар в Русе ще се проведе от 28 ноември до 3 януари на пл. „Свобода". Всички 22 дървени павилиона, предвидени за търговска дейност, вече са разпределени след проведената на 15 октомври процедура по теглене на жребий. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

И тази година посетителите ще могат да разгледат и закупят разнообразни коледни и новогодишни стоки, както и да се насладят на храни, напитки и предложения от заведенията за бързо хранене. Предвидени са и благотворителни павилиони, които ще предоставят възможност за подкрепа на различни каузи.

В рамките на базара ще бъде изграден и малък подиум за инициативата „Русе – Коледната звезда на Дунав", която се организира за втора поредна година по Програма „Туризъм" на Община Русе. През уикендите на сцената ще имат възможност да се изявяват местни таланти и да допринасят за празничната програма в центъра на града.

Празничната атмосфера в центъра на града ще бъде допълнена от Ледената пързалка, която ще работи от 14 ноември до 10 януари, както и от познатите атракциони, които традиционно привличат семейства с деца и гости на Русе.

СНИМКА: Община Русе

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