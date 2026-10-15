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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23740871 www.24chasa.bg

1300 зрелостници ще получат своя културен чек от Община Русе

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За пета поредна година Община Русе дарява културен чек на всички зрелостници от общинските и държавни училища на територията на гр. Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

От 1 ноември до края на 2026 г. всички зрелостници ще могат да посетят по техен избор концерт или спектакъл на един от трите русенски държавни културни института: Държавна опера, ДТ „Сава Огнянов" и Куклен театър.

Културният чек няма да е валиден само за премиерни и гостуващи спектакли.

Общо 1300 са зрелостниците през учебната 2026/27 година, а инициативата цели да приобщи младите хора към музикални и театрални творби от българската и световната класика. Едновременно с това Община Русе подкрепя и популяризира дейността на трите русенски културни института сред младата публика.

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