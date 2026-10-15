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ГДБОП показа лукса в имотите на Илия Илиев в Костинброд, 11 са арестувани (Видео)

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Илия Илиев

ГДБОП показа клип от акцията в имотите на бившия депутат Илия Илиев и фамилията му, които живеят в Костинброд. Вчера той и още 10 души бяха арестувани заради злоупотреби с пари от обществени поръчки във ВиК сектора. 

Антимафиотите са намерили много пари, антични монети и други ценни вещи, но и списъци с проекти във ВиК сектора, основно в област Бургас. По друго разследване там са арестувани директорът на водно дружество и местният лидер на ДПС Христо Широков. 

Срещу намерените списъци има суми, които държавата отпуска за ремонти в градове от област Бургас и курортни селища по морето. 

На друга бележка се вижда ръкопис със сметки. На нея пише още "МРРБ - 18%, МОСВ - 19%, ВиК Бургас - 25%, бедствия и аварии - 26%". 

Триетажните палати на фамилията са обзаведени в бароков стил, облицовките са мрамор и скъпоценни камъни, се вижда във видеото, публикувано от ГДБОП.

Илия Илиев, брат му Йордан, синът му Яни, сестра му Волга и други членове на фамилията от години участват в обществени поръчки за строителство със свои фирми и такива на подставени лица. Илиев беше осъден условно на 2 г. затвор през лятото на 2024 г. за фиктивен ремонт на жп трасе, парите за които са платени на негова фирма, но работата е свършена от служители на НКЖИ.  

Корупционната схема с поръчки във ВиК сектора е ощетила държавата с милиони евро, показва разследването на ГДБОП. Организираната престъпна група е действала от февруари 2024 г. на територията на градовете Бургас и София. 

Досега е установено, че дейности, предмет на сключени договори за водоеми в няколко селищни системи, са извършени формално, с лошо качество и в непълен обем, като независимо от това строителните работи са приети и заплатени изцяло. Само за една от тях са изплатени средства два пъти над първоначално обявената стойност чрез допълнително направени споразумения за непредвидени разходи.

По друга обществена поръчка по идентичен начин е заплатена сума, без ремонтните работи да са реализирани на практика, а някои от дейностите са оценени на квадратен метър, като например направата на метална неръждаема стълба е оценена на 1700 лева, а направата и монтажът на врата към водна камера от ПВЦ - 3200 лв.

Разплатената сума от само тези два договора е за 16 млн. лв. 

Процедурата по обществените поръчки е проведена с предварителна уговорка между възложителя и изпълнителя, а по-голяма част от усвоените средства са били пренасочени към хора, свързани с предмета на разследването. Има данни и за несъответствия между отчетените и заплатени строително-ремонтни дейности и фактическото състояние на предадените обекти.

Претърсени са 31 адреса, иззети са над 20 000 евро в различна валута, ценности – инвестиционни монети, накити и часовници, множество документи, тефтери и електронни устройства с информация, имаща отношение към воденото производство, както и различни по вид и калибър боеприпаси.

Разпитани са 38 свидетели. 

Илия Илиев

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