В Добрич пристигат ролки за машинно гласуване и хартиени бюлетини за изборите

Подготовката за изборния процес протича нормално в област Добрич протича нормално, съобщават от областната администрация. Доставени са печатите за секционните избирателни комисии. Днес ще пристигнат и ролките за машинното гласуване, които ще бъдат съхранявани в сградата на областната администрация до раздаването им на общините. В утрешния ден по график ще бъдат доставени и хартиените бюлетини за област Добрич.

Упълномощен служител от областната администрация ще получи и окончателните списъци за изборния ден от Главна дирекция „ГРАО", които ще бъдат предадени на общините.

От публикуваните данни на портала на ЦИК в секцията „За избиратели", става ясно, че окончателния брой избиратели в област Добрич за изборите за президент и вицепрезидент са 170 754 граждани, при 174 112 избиратели по предварителните списъци.

Общият брой избирателни секции са 347. Председателят на РИК-Добрич, Валя Кондова уточни, че освен тези секции ще има и подвижни – една в община Добричка и засега две в община град Добрич, като е възможно в срока за образуването им, едната да отпадне, ако няма подадени достатъчен брой заявления от желаещи да упражнят правото си на глас по този начин.

Част от екипа на ЦИК проведе работна среща с представители на техническите екипи на областните администрации и представители от областните дирекции на МВР и „Пожарна безопасност и защита на населението" в Добрич, Варна и Шумен в областната администрация във Варна. На срещата Зинаида Златанова и Вяра Тодева от ЦИК поставиха акцент върху мобилното приложение „Избори 360 0", което може да бъде изтеглено както от страницата на ЦИК, така и от т.нар. магазини за приложения на Google и Apple. В него са създадени секции както за избирателите, където могат да се запознаят с начина за машинно гласуване, така и за секционните избирателни комисии с необходимите им за работата в изборния ден документи – методически указания за гласуване с машина и с хартиена бюлетина. Коментирана бе координацията между институциите по организацията на изборния процес, за да протича той прозрачно.Представителите на ЦИК проведоха обучение на Районните избирателни комисии от трите области. Предстои Районна избирателна комисия в Добрич да проведе обучения на секционните избирателни комисии по общини по предварително изготвен график.