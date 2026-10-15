Промяна на закон скрива част от информацията за нови военни обекти и ускорява процедурите

Промяна на Закона за устройство на територията (ЗУТ) ще направи част от информацията за одобряване на строежи на военни обекти скрита за обществеността и ще ускори процедурите по одобряването и въвеждането в експлоатация на такива обекти. Това предвижда проект, внесен днес в деловодството на парламента от група депутите от управляващата „Прогресивна България".

Промяната засяга най-вече одобряването на подробните устройствени планове, което у нас по традиция е публичен процес и се прави от местната власт за всички строежи без тези на магистрали, язовири и други национални обекти.

България обаче има да изпълнява редица ангажименти по инвестиционни проекти по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NATO Security investment programme NSIP), както и по европейския механизъм SAFE (Support for ammunition and defence equipment). По-голямата част от обектите трябва да са готови до 2030 г. и според депутатите има нужда от ускоряване на процедурите особено по одобряване на подробните устройствени планове (ПУП).

Затова на специализираните експертни съвети по устройство на територията по места се дават правомощия да одобряват такива ПУП, но в тях трябва да участват и представители на МО, на МВР, на ДАНС, на ДАТО, на НСО и на ДАР. Освен това част от информацията за промяна на ПУП за такива обекти, която досега е била публична, занапред няма да се споделя. Това от своя страна силно ще ограничи възможностите за обжалване на такива промени, но ще ускори процедурата като цяло.