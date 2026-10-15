Хванаха над 11 000 ментета дрехи и обувки в македонски камион на "Капитан Петко Войвода"

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Над 11 000 ментета на маркови дрехи и обувки бяха задържани на граничния пункт "Капитан Петко Войвода". Те са открити в тежкотоварен камион, шофиран от северномакедонски гражданин.

Служителите от отдел „Митническо разследване и разузнаване" в ТД Митница Пловдив са открили 11 125 текстилни изделия и спортни обувки със знаци на търговски марки. Стоките са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост.

Те са задържани при митническа проверка на товарен автомобил, влизащ в България от Гърция през граничния преход „Капитан Петко войвода", съобщиха от звеното в Свиленград на пресцентъра на Агенция „Митници".

Стоките са открити в товарното помещение на автомобила, който представил документи за превоз на текстилни изделия от Турция за РСМ, съобщи БТА.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. Сред декларираната стока митническите служители от отдел „Митническо разследване и разузнаване" на Териториална дирекция „Митница Пловдив" установили 10 891 текстилни изделия, предимно блузи, якета и панталони, както и 234 спортни обувки, всички със знаци на известни марки.

Стоките са задържани поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост в съответствие с европейски регламент. За случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки, които могат да решат за унищожаването на стоките.

По-рано днес митническити служители откриха недекларирани 162 700 евро откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево" в кабината на товарен автомобил, който напускал България.

Камионът с турска регистрация пристигнал на пункта на 13 октомври 2026 г. около 20:30 ч. Зад волана бил турски гражданин, който представил документи за превоз на плодове от Нидерландия през България до Грузия.

След анализ на риска превозното средство било избрано за щателна митническа проверка, включително със сканиране с рентгенова апаратура. При него инспекторите забелязали подозрителни плътности в шофьорската кабина.

При последвалия физически оглед в специални кухини под хладилника и леглото били намерени евробанкноти, увити в полиетиленови пликове. Общата стойност на откритите пари възлиза на 162 700 евро, съобщиха от Агенция „Митници".

При друг случай в средата на юни т.г. митническите служители задържаха в района на граничния преход „Капитан Петко войвода" над 1,6 млн. къса цигари и 4000 кг хладилен агент, открити в товарен автомобил, влизащ в страната от Гърция. Стоките бяха установени при проверка на превозното средство, представено за превоз на перилни препарати, мокри кърпи и части за климатици от Турция за Австрия.