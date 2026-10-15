"Промяната" и "Съюз за спасението на Румъния" пишат до НАТО за подкрепа срещу руските атаки

"Продължаваме промяната" и една от управляващите партии в Румъния "Съюз за спасението на Румъния" са изпратили общо писмо до генералния секретар на НАТО Марк Рюте с искане за допълнителна подкрепа срещу нарастващата заплаха от Русия.

Конкретно двете партии искат от Рюте НАТО да укрепи съвместния военен оперативен център и ротационното командване в държавите членки на Алианса, граничещи с Черно море".

В писмото пишат и за спешна оценка на допълнителните отбранителни мерки, включително засилено морско наблюдение, способности за противодействие на дронове и укрепване на противовъздушната и противоракетната отбрана, за да се гарантира, че България, Румъния и техните съюзници са адекватно подготвени да реагират на бъдещи заплахи.

"Продължаваме Промяната" и "Съюз за спасението на Румъния" желаят да изразят дълбоката си загриженост във връзка с повтарящите се атаки с дронове срещу търговски плавателни съдове за граждански цели в Черно море, в непосредствена близост до териториалните води на България и Румъния, а наскоро и в самите териториални води на Румъния. Тези атаки представляват сериозна ескалация и нарастваща заплаха за сигурността на Европа и източния фланг на НАТО, особено след тревожните атаки през последните часове в териториалните води на Румъния", гласи още писмото.

Писмото е подписано от лидерите на двете партии Асен Василев и Доминик Фриц, от двама евродепутати от партиите - Никола Минчев и Дан Барна, както и от Валери Айе, председател на "Обнови Европа".

Тази сутрин беше ударен кораб в териториалните води на Румъния. На него е имало 12 души екипаж, от които осем са в неизвестност. Корабът се казва Wine Trader и под флага на Сан Марино. В сряда вечерта пък беше ударен и танкерът YARA J, плаващ под флага на Коморските острови. Това означава, че единият кораб е ударен в териториалните води на северната ни съседка, а другия - в прилежащите.