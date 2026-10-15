Античният град Хераклея Синтика достигна финал в престижен европейски конкурс

Античният град „Хераклея Синтика" е сред 30-те финалисти в престижния конкурса за Нов европейски Баухаус. Инициативата на Европейската комисия е насочена към устойчиви, естетични и приобщаващи решения в развитието на населените места.

В конкурса са подадени над 800 проекта, разработени от малки общини. Сред отличените с достигане до финалния етап е проектът, свързан с Хераклея Синтика и визията на Община Петрич за развитието на археологическия обект.

Инициативата „Нов европейски Баухаус" насърчава съчетаването на устойчивост, качество на средата и приобщаване при реализирането на проекти с обществено значение. "Това, че Хераклея Синтика е поставена сред финалистите, я поставя сред европейските проекти, оценявани в рамките на инициативата", похвалиха се от Община Петрич.

Първият етап от проекта бе завършен преди около 2 г. и част от Хераклея Синтика се превърна в уникално място за туристически посещения и провеждане на атрактивни културни събития. Вторият етап предвижда благоустрояване на територията, консервация, реставрация и експониране на археологическите обекти в нея, изграждане на инфраструктура за туристическо обслужване, така че да се предложи цялостен и завършен туристически продукт.

За първи път в Хераклея Синтика бе открит и кладенец, който е дълбок над 4 м, издълбан в скала в източния край на форума. Открито бе стъпало на мраморно божество. Първото предположение бе, че става дума за статуя на Артемида, защото сандалите са ловджийски тип,

а и култът към нея е бил изключително силен в този район. Фрагментът е намерен пред храма на Херакъл.