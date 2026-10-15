КНСБ готви автошествие в София заради минималната заплата

Конфедерацията иска минимални възнаграждения от 690 евро, и 10% увеличение на заплатите в бюджетната сфера

Национален протестен митинг и протестно автошествие "За по-високи доходи!" ще проведат КНСБ и нейните основни членове в София утре. Планът на синдикалистите е първо да започнат с митинг от 12 часа до часа до сградата на Народното събрание от страната на площад „Княз Александър I". След това, от паркинга пред на площада, ще тръгне и протестно автошествие, което ще мине по централни столични булеварди и улици.

КНСБ обяви намеренията си днес, часове след като стана ясно, че правителството е определило минималната заплата през 2026 г. да е 660 евро. Призива за протест от фейсбук страницата на КНСБ.

От началото на тази седмица в няколко града в страната като Варна, Русе, Шумен, Габрово и Трявна вече се проведоха протести на работещи в редица сектори с настояване за поне 10% ръст на възнагражденията с бюджет 2027, недопускане на механични съкращения, запазване на качеството на обществените услуги, напомнят от синдиката.

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров пък коментира, че предложението за 660 евро минимална заплата ще донесе негативи на кабинета. На преговорите с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев синдикатите настояваха за 690 евро, колкото се получаваше по старият механизъм за изчисление. Синдикалистите искат и по-големи стойности на вече анонсираните от премиера Румен Радев 5% ръст на заплатите в бюджетната сфера и 7,5% за педагогическите специалисти. Конфедерацията ще настоява за 10% увеличение на заплатите в бюджетната сфера.

За утре е предвидена и среща с вицепремиера Гълъб Донев.