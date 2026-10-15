Кампанията „Не сте сами“ на Агенция „Митници“ и НАП даде старт на новата учебна година в НФСГ

Кучето Гари безпогрешно залови скрити наркотици пред погледа на бъдещи финансисти

Лицата на кампанията „Не сте сами" срещу наркотичната и хазартната зависимост – заместник-директорът на Агенция „Митници" Стефан Бакалов и директорът на „Комуникации" в НАП Анна Митова се срещнаха с ученици от Национална финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в София, като дадоха своеобразен старт на новата учебна година на инициативата. В четвъртък, 15 октомври, за трета поредна година двамата поставиха началото на посещенията си в училищата и дискусиите с подрастващите, които са част от обединената кампания на Агенция „Митници" и НАП „Не сте сами". В продължение на цялата учебна година двамата ще провеждат срещи с ученици от София и страната, ще изнасят презентации и ще разговарят с младежите по темите за опасностите от употребата на наркотични вещества и рисковете от развиване на хазартна зависимост. Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите.

В четвъртък Анна Митова и Стефан Бакалов изнесоха презентации пред над 200 ученици и учители на НФСГ за рисковете от употреба на наркотици и хазартната зависимост. И двете лекции предизвикаха активни реакции и поредица въпроси от страна на учениците, които освен да питат, имаха и какво да споделят с лекторите.

След презентациите служители от отдел „Борба с наркотрафика" в Агенция „Митници" показаха на подрастващите как безпогрешно откриват скрити наркотици с помощта на обучено куче. В демонстрацията се включиха и ученици, които с готовност очакваха да бъдат „разкрити" от четириногия митничар Гари.

„Има три основни риска, за които децата трябва да бъдат запознати – спайкването (или приемането на наркотик без желанието и знанието на приемащия), полиупотребата на наркотици, както и продажбата на наркотични вещества онлайн. В последните четири месеца са задържани над 4600 малки пратки с продукти с наркотични вещества, които са поръчани от сайтове. Тези пратки съдържат продукти със синтетични или полусинтетични канабиноиди, които крият опасности дори при първата употреба. Спирането на такива пратки е изключително трудно, тъй като често те идват през шенгенски граници", заяви пред журналисти Стефан Бакалов. По повод цялостните резултати на Агенция „Митници" Стефан Бакалов заяви, че през последната седмица митническите служители са задържали над 700 кг марихуана и кокаин, като България е сред малкото държави, която упражнява контрол и на изход към трети страни.

„Фокусът на кампанията „Не сте сами" е върху това да предпазим децата и младежите на България от рисковете от наркотиците и развиване на хазартна зависимост и свързаните с тях опасности, от които подрастващите са заобиколени в ежедневието си. Целта е те да бъдат информирани. Влиянието на социалните мрежи и на социалната среда оказват изключителен натиск върху подрастващите и за тях е много трудно да отсяват правилната от грешната информация. Хазартът е забранен за лица до 18 години, но ние имаме данни, че много от децата са имали досег до хазартни игри, затова нашата цел е да им дадем нужната информация от първо лице, за да разполагат с факти и да могат за направят информиран избор", заяви на свой ред пред медиите Анна Митова. Тя подчерта, че много разпространени напоследък са т.нар. синдикални залози, които се правят от по-голям приятел, роднина, брат, сестра, които събират пари от по-малките и залагат. Не са изключение и случаите, в които се използват документи за самоличност на родител или близък без знанието му.

„Проблемът е голям в световен план. Има изследвания, които сочат, че една от честити причини за самоубийство е хазартната зависимост. Ние сме в постоянен диалог и с центрове, които се занимават с лечението на зависими хора и информацията от тях е, че в последно време най-често постъпват хора с хазартна зависимост, включително лица под 18 години", допълни още Митова и съобщи, че в Регистъра на хазартно уязвимите лица, поддържан от НАП, в момента са вписани около 47 000 души. Друга опасност, която дебне младежите онлайн са нелегалните сайтове за залози. Само от началото на годината приходната агенция е спряла над 2000 платформи без лиценз. С това общият брой на спрените нелегални сайтове е близо 8 500.

Лицата на кампанията са категорични, че основната цел на „Не сте сами" е тийнейджърите да получат достоверна и пълна информация за две от най-страшните зависимости - от наркотиците и хазарт.

Обединената кампания на Агенция „Митници" и НАП „Не сте сами" започна през лятото на 2024 г. като продължение на инициативата на отдел „Борба с наркотрафика", която над 25 години запознава учениците с опасностите от наркотиците.

Информация за кампанията може да следите в профилите на „Не сте сами" в Tik-Tok и Instagram, каналите на двете приходни агенции в YouTube, Twitter (Х), Rakuten Viber, Facebook и LinkedIn.