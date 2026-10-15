Социално предприятие в Добрич затваря заради неизплатени договори от държавата

Социалното предприятие "Чудната градина" в Добрич е пред затваряне заради неизплатени договори от Министерството на труда и социалната политика. Там работят хора с интелектуални затруднения, а за проблема съобщи д-р Хасан Ефраимов - председател на Управителния съвет на Фондация "Свети Николай Чудотворец", която стои зад предприятието.

"След като подписахме договорите, четири месеца плащахме заплатите от собствения си джоб. Взехме близо 60 000 евро на кредит. Днес МТСП ни уведоми, че не отговаряме на условията и тези пари няма да ни бъдат възстановени. Причината? Някои от работниците ни са били безработни 27 дни преди назначаването си, а не изискваните 30. Това не беше пречка да подпишем договорите. Превърна се в пречка едва когато поискахме възстановяване на средствата", пише д-р Ефраинов.

Добричкият депутат Свилен Трифонов обяснява, че става въпрос за възстановяване на разходи по проекти за субсидирана заетост. Едно от условията, за изплащането на тези средства, е за минимум четири седмици безработица или неактивност, т.е. 28 дни. Някои от наетите обаче са били безработни от 27. Според местния сайт "Про Нюз Добрич" съобщава, че през май 2026 г. фондацията е подписала два договора по Програма „Развитие на човешките ресурси" на обща стойност 361 537,71 евро.

Областният управител на Добрич Руслан Томов вече е обещал съдействие и ще организира среща с депутатите от региона. Трифонов вече е задал въпрос на социалната министърка Наталия Ефремова, а от "Демократична България" ще инициират изслушване в парламента.

Днес е последният работен ден на "Чудната градина".