Условна присъда за 47-годишен от Разград, държал над 1 кг кокаин

47-годишен от Разград получи условна присъда за държане на над килограм кокаин, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в областния град. Той е сключил споразумение с прокуратурата.

В края на август тази година в жилища, обитавани от мъжа, са открити 1116 грама кокаин на обща стойност 223 078 евро. Съдът одобри споразумение, с което 47-годишният мъж е осъден на две години лишаване от свобода с четиригодишен изпитателен срок за държане на високорискови наркотични вещества без надлежно разрешително. То е постигнато между Окръжната прокуратура в Разград, обвиняемия и неговия защитник. Мъжът е признал вината си и се е съгласил с вида и размера на наказанието. Той трябва да заплати и разноските по делото в размер на 1273,49 евро.

Иззетите наркотични вещества се отнемат в полза на държавата и следва да бъдат унищожени по установения ред. Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.

По-рано днес бе повдигната обвинение и на жена в София, държала големи количества наркотици. На 11 май 2026 г. в жилище в София са открити фентанил, смес от хероин и фентанил, коноп, хашиш и кокаин. Общото нетно тегло на наркотиците е 1508,60 грама, а стойността им е изчислена на 1 300 062,44 евро.