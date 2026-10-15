С пробация се сдоби известен пловдивчанин, разголил се и викал по клиенти на ресторант в центъра

Съдът отложи заседанието преди 2 седмици, за да го издири, а Евгений Илиев всяка вечер може да бъде забелязан в "Капана"

6-месечна пробация ще трябва да изтърпи небезизвестният пловдивчанин Евгений Илиев, след като се призна за виновен за извършването на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като деянието се отличавало с изключителен цинизъм и дързост. Мъжът сключи споразумение с прокуратурата, което беше одобрено от Районния съд в Пловдив. В следващата половин година той ще трябва да се подписва два пъти седмично и да провежда периодични срещи с пробационен служител. Решението, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Грозните сцени се разиграли на 14 март. Евгений свалил панталона си, размахвал половия си орган и крещял към клиентите на външните маси на един от известните ресторанти в идеалния център на Пловдив. Бил арестуван, а малко след това освободен с мярка за неотклонение "Подписка". В хода на досъдебното производство постигнал споразумението с прокуратурата, което трябваше да подпише още на 6 октомври, но тогава не се яви в залата. Оказа се, че не е редовно призован. Мъжът няма постоянен адрес, настоящият му е в приют, където той не пребивава и няма мобилен телефон, на който съдът да го извести за датата на делото. Така заседанието беше отложено с 9 дни, за да бъде издирен.

Макар властите да изпитаха затруднение с предаването на призовката, за пловдивчани не е тайна къде може да бъде открит Евгений. В последните години той е ежедневно по Главната и в района на кв. "Капана", където моли посетителите на заведенията за цигара или пари. Редовно в ръката му има алкохол, а със себе си носи и торбичка от една от големите вериги хипермаркети, заради което на шега хората го наричат неин шеф.