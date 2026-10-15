Откриха пребит мъж в асансьора на метрото, починал е в болницата

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Друг скочил на релсите на станция "Александър Малинов"

Мъж в безпомощно състояние е намерен в асансьор на метростанция "Жолио Кюри", съобщават от СДВР. Той е откаран в болница, където е починал. По случая се води разследване.

Отново днес пътник в метрото е скочил на релсите на станция "Александър Малинов" в "Младост" и за кратко движението на влаковете е било спряно. Това съобщават от "Метрополитен". Информация за инцидента се появи по-рано в социалните мрежи.

Пътникът е жив. Полицай и служител на метрото са го извадили бързо. След това движението на влаковете е възстановено и се движат в нормален график.

От "Метрополитен" призовават пътниците да спазват правилата за безопасност в метрото.

От дружеството подчертават, че бързата реакция на служителите при подобни ситуации е от ключово значение за ограничаване на риска и предотвратяване на по-сериозни последствия. Определят случилото се като "извършено тежко криминално престъпление".