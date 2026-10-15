Арестуваната за източване на здравната каса проф. Генева заговори за подбудител (Обзор)

"Не можем да ви пуснем по белия свят да вършите престъпления", отказа й съдът да я пусне на свобода

Задържаната за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации доскорошна шефка на Клиниката по ревматология проф. Д-р Мариела Генева-Попова за първи път намекна, че в схемата има подбудител.

"Има извършени нарушения, всеки, който го е правил, трябва да си понесе наказанието, ако бъдат доказани, но трябва да се види и кой е подбудителят", каза тя пред Апелативния съд в Пловдив, пред който направи неуспешен опит да излезе на свобода.

Проф. Генева е дала обяснения пред разследващите, но по информация на "24 часа" в тях

не е споменавала, че хора или обстоятелства са я принуждавали да престъпва закона

Тя беше арестувана при акция на Икономическа полиция и представители на здравното министерство на 5 октомври. На нея и на още 5-има души бяха повдигнати обвинения в усвояване на клинични пътеки чрез прием в болницата на хора, които били изписвани бързо, за да бъдат настанени нови пациенти. За целта понякога се вземала кръв от здрави лекари и санитари.

Д-р Генева има и медицински център, в който работи зет Адриан Белов. Оттам били издадени 5000 направления за хоспитализация. Белов е с парична гаранция от 10 хил. евро.

Според прокуратурата схемата е прилагана от 2021 г.,

а щетата за бюджета на касата е над 3 млн. евро

"Първоинстанционният съд е определил клиентката ми като личност с висока степен на обществена опасност, която се извлича само от тежестта на престъплението. Тя е признала вината си и е човек с дълъг трудов стаж и изключително добри характеристични данни. Мярката не трябва да се превръща в наказание", обърна се към апелативните магистрати адвокатът на лекарката Георги Кутрянски и призова тя да бъде пусната под парична гаранция или домашен арест.

"Вярвам в българското правосъдие и че съдът може да види отвъд видимото. Бих искала да бъда с парична гаранция. Не бих могла да посоча размер, но средствата, с които разполагам, съвсем не са такива, каквито се цитират", каза проф. Генева.

Заради думите й, че виновните трябва да не понесат наказанието, съдия Милена Рангелова я попита тя самата изключва ли се от кръга на нарушителите. В този момент лекарката се олюля, охраната помогна да седне, за да не падне, и беше извикана Бърза помощ.

След направения преглед проф. Генева обяви, че се чувства добре и ставало въпрос за незначителен сърдечносъдов проблем.

"При толкова много доказателства, и то от колеги, с които си седял на една маса,

няма как да не изпитвам вина, включително и морална

Някъде съм направила много голяма грешка. Но това, че е имало нарушения, не значи, че в клиниката не работят хора, които всекидневно се борят за спасяването на човешки живот", каза тя.

"Прокуратурата твърди, че сте организатор на престъпната схема. Признавате ли това", зададе въпрос председателката на съдебния състав, но не получи директен отговор. След съвещанието съставът обяви, че проф. Мариела Генева остава в ареста.

"Не можем да ви пуснем по белия свят да вършите престъпления. Прокуратурата твърди, че вие сте организатор и ръководител на престъпната схема, а вие не признавате. На свобода или под домашен арест можете да влияете на свидетелите и да манипулирате документите, а тепърва предстоят нови разпити, преразпити, може да се наложат и очни ставки. Така че няма да поемем риска да извършите престъпление, ако изменим мярката ви", обясни съдия Милена Рангелова.

И подчерта, че заради подмяната на кръвните проби сериозно е засегнат моралът, защото става въпрос за общественото здраве.

"Разбирам", каза лекарката, когато чу, че остава в ареста. Определението на Апелативния съд е окончателно.