Бивш шеф и главна сестра на белодробната болница в Благоевград обвинени в злоупотреби за 19 400 евро (Обзор)

Има риск да се прекратят договорите по три от най-важните пътеки и да се закрие здравното заведение

Управителят на Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания в Благоевград и главната медицинска сестра са разследвани за документна измама, свързана с неправомерно получаване на 19 424,18 евро от НЗОК.

Досъдебното производство се провежда под ръководството и надзора на Районната прокуратура в града за съставяне на документ с невярно съдържание с цел неправомерно получаване на средства от касата. В периода 7 януари 2020 г. – 25 януари 2021 г. д-р Петър Георгиев като управител на лечебното заведение

съставял направления за хоспитализация с невярно съдържание,

които били прилагани към историите на заболяванията на пациенти.

Въз основа на изготвените документи болницата получила без правно основание средства от бюджета на националната здравна каса, като плащанията били извършени по фактури за оказани медицински услуги.

В хода на разследването са установени 48 деяния, като при 32 от тях е участвала и Надка Мишева, която тогава е заемала длъжността главна медицинска сестра. Според прокуратурата са събрани доказателства, включително свидетелски показания и експертни заключения. Двамата са привлечени в качеството на обвиняеми по досъдебното производство.

До обвиненията се стигна след акция на полиция и прокуратура в болницата през май 2021 г. Преди това е бил изпратен сигнал от лекар в здравното заведение. Според сигнала "мъртви души" били вписвани като пациенти, като реално не са лежали в отделенията и не са лекувани, за да се получат пари по клинична пътека, а човекът след това да си вземе болничен.

Правели се ненужни хоспитализации, за да има пациенти и да не се закрие болницата. Посочени са и скандални хоспитализации през февруари, март и април 2020 г. на работещи в диспансера са били заведени като болни на лечение, а в същото време са получавали заплати. Тогава управителят д-р Георгиев каза пред наш репортер, че това е лична атака на лекарката срещу него. Призна, че вероятно имало и някакви дребни нарушения, но болницата била финансово стабилна.

За посочените в сигнала случаи на негови подчинени, настанени за лечение, обясни, че хората наистина са били болни и въпреки че са били на лечение са помагали на колегите си.

Д-р Георгиев напусна преди 3 години,

на негово място бе назначен д-р Владимир Пандев, но с решение на Общинския съвет той бе освободен и в момента изтича предизвестието му.

Избраният от съветниците нов управител преди два дни отказа да подпише договор.

В сряда кметът на Благоевград внесе в съвета доклад на вътрешния одит за нарушения в болницата за периода от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2026 г. Установени са 7 нарушения и несъответствия при обществените поръчки и при разходите за персонал. Одитният екип е направил и анализ на финансовото състояние на болницата. Той показва влошаване на ликвидността, като парите по разплащателната сметка намаляват с 63% – от 604 хил. лв. към 31 декември 2024 г. до 217 хил. лв. към 30 юни 2026 г. Разходите за персонал са над 77% от приходите на болницата. Във вторник

кметът каза, че болницата е изправена пред сериозен риск за частично прекратяване на договора с НЗОК

Районната здравна каса е наложила такава санкция още през 2021 г. Санкцията засяга 3 от общо 5-те клинични пътеки, по които лечебното заведение извършва дейност. Това са пътеките за диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при пациенти над 18 г., за лечение на гнойновъзпалителни заболявания, както и за терапия на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност.

По тези пътеки са основните приходи на общинското здравно заведение и прекратяването на договора за тях изправя болницата пред липсата на финанси. Като основание за наложената санкция е посочено "отчитане на неизвършена дейност".

Болницата е обжалвала санкцията в съда, но в края на 2025 г. на първа инстанция жалбата е отхвърлена. В средата на септември делото е приключило във ВАС и се очаква решение.

Председателят на ОбС Антоанета Богданова свика извънредно заседание на комисиите по икономика и по здравеопазване, на което да бъде изслушан досегашният управител на болницата, и извънредна сесия, за да се излезе от ситуацията.

"Хората, които се лекуват в белодробната болница, и лекарите и сестрите, които работят там, трябва да знаят истината. Рискът е сериозен и затова действаме открито и заедно с Общинския съвет. Не коментираме решението на съда. Но трябва да кажем ясно какъв е рискът. Ако решението остане в сила, болницата губи основния си източник на приходи. Това е риск за самото съществуване. И не искаме да чакаме решението на съда, за да започнем да мислим.

Целта ни е болницата да продължи да лекува, а лекарите и сестрите да не платят цената. Времето ще покаже дали това ще се окаже възможно. Към момента лечебното заведение работи нормално. Общината и Общинският съвет предприемат действия за вземане на решения в срок", заяви кметът Методи Байкушев.