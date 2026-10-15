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Михаела Доцова: Трябва общо решение за гарантиране на сигурността на корабоплаването

Богомила Костадинова

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Михаела Доцова и Лоренцо Фонтана СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова изрази безпокойството си от атаките срещу търговски кораби в Черно море пред шефа на Камарата на депутатите на Италианския парламент Лоренцо Фонтана. 

Тя посочи, че трябва да се търси общо решение. 

"Стабилността в региона е от изключително значение за Европа, затова е необходима солидарност и споделена отговорност", подчерта председателят на Народното събрание.

Сигурността в Черно море, свързаността и парламентарният диалог бяха сред темите на срещата на Доцова с Фонтана. Двамата разговаряха в рамките на Европейската конференция на председателите на парламенти на държавите членки на Съвета на Европа в Рим. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Михаела Доцова потвърди от името на българския парламент желанието за всестранно развитие на двустранния диалог и сътрудничество, които да подкрепят и допълнят интензивната съвместна работа на междуправителствено ниво. Тя информира италианския си колега, че в Народното събрание е сформирана Група за приятелство с Италия и в нея членуват народни представители от всички парламентарни сили. Уверена съм, че Групата ще допринесе за задълбочаване на връзките между нашите парламенти и за динамичното ни и ползотворно сътрудничество във всички сфери, допълни Михаела Доцова.

Председателят на Народното събрание подчерта, че трябва да се развиват не само икономическите отношения, но и образователните и културните връзки. Тя каза, че в над 50 училища в България се учи италиански език.

Лоренцо Фонтана се обяви за развитие на отношенията между двете страни, които определи като отлични. 

СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Михаела Доцова и Лоренцо Фонтана СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

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