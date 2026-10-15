Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да го пуснат предсрочно от затвора

Кристиан Николов ще се изправи пред Софийския градски съд следващата седмица по молбата му за предсрочно освобождаване от затвора, където излежава присъда за смъртта на Милен Цветков.

Той беше осъден на 9 г. затвор през 2023 г. Според съда е действал при евентуален умисъл, защото е шофирал с превишена скорост в града и след употребата на наркотици.

Това е първа присъда за Кристиан Николов и той може да поиска да го пуснат предсрочно, ако е излежал половината от наказанието си. Николов е зад решетките повече от 4 години и половина. В затвора е от 3, но беше задържан под стража повече от година и половина след инцидента, а след това и под домашен арест, които влизат в присъдата.

Изтърпява наказанието си в затворническото общежитие в Казичене и няма провинения, показа проверка на "24 часа".

Съдът ще прецени дали се е поправил, след като изслуша доводите му и получи становището на затвора.