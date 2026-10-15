ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Промяна на закон скрива част от информацията за но...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23741691 www.24chasa.bg

Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да го пуснат предсрочно от затвора

Кирил Борисов

[email protected]

1620
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кристиан Николов с маска на едно от делата в съда

Кристиан Николов ще се изправи пред Софийския градски съд следващата седмица по молбата му за предсрочно освобождаване от затвора, където излежава присъда за смъртта на Милен Цветков.

Той беше осъден на 9 г. затвор през 2023 г. Според съда е действал при евентуален умисъл, защото е шофирал с превишена скорост в града и след употребата на наркотици.

Това е първа присъда за Кристиан Николов и той може да поиска да го пуснат предсрочно, ако е излежал половината от наказанието си. Николов е зад решетките повече от 4 години и половина. В затвора е от 3, но беше задържан под стража повече от година и половина след инцидента, а след това и под домашен арест, които влизат в присъдата.

Изтърпява наказанието си в затворническото общежитие в Казичене и няма провинения, показа проверка на "24 часа".

Съдът ще прецени дали се е поправил, след като изслуша доводите му и получи становището на затвора.

Кристиан Николов с маска на едно от делата в съда

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си