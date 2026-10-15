Откриха преобразения с 6.5 млн. евро Дом за стари хора в Свищов и още 3 нови социални центъра

Министър Наталия Ефремова откри изцяло обновения Дом за стари хора „Мария Луиза" в Свищов след мащабна реконструкция и разширяване.

Ремонтът се реализира по проект „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора „Мария Луиза" град Свищов". Инвестицията е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и възлиза на близо 6,5 милиона евро, съобщиха от местната управа.

В рамките на проекта бе новоизградена модерна триетажна сграда, с която се увеличи пространството на дома. С внедряването на висок клас мерки за енергийна ефективност, ново обзавеждане и специализирано оборудване, тя отговаря на най-високите изисквания на Наредбата за качеството на социалните услуги. За всички 125 потребители, включително за трудноподвижните и тези в отделението за лежащо болни, е осигурена съвременна, безопасна, достъпна и уютна среда, близка до семейната.

„С реализирането на този проект не просто обновяваме една сграда, а извършваме реална и дълбока реформа в грижата за възрастните хора. След ефективната и отговорна работа на екипа по проекта, потребителите на Дома за стари хора в Свищов ще могат да живеят в едни наистина комфортни условия, които значително ще подобрят качеството им на живот", каза кметът на Свищов Генчо Генчев.

Министър Наталия Ефремова подчерта, че бързото и качествено изпълнение на проекта в Свищов е отличен пример за реализирането на проектите в социалната сфера.

Тя благодари на домуващите за проявеното търпение по време на ремонтните дейности и увери, че в обновената сграда и при новосъздадените условия за живот те ще се чувстват още по-добре.

Министър Ефремова връчи на директора на услугата Мария Цветанова ключовете за нов електромобил на приблизителна стойност 58 хил. евро. Колата бе закупена от Община Свищов със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост и ще бъде използвана за целите на предоставяните социални услуги. От своя страна, потребителите и персонала на дома споделиха радостта си от новата придобивка, обновените условия, модернизираната база и видимо преобразената жизнена среда.

Кметът на Свищов благодари на министър Ефремова за институционалната подкрепа и личната ангажираност при реализирането на социалните проекти в града. Поднесе й почетния знак на Свищов.

В словото си кметът добави още, че ефективността на общинската политика в социалните дейности е ключов индикатор за развитието на местната общност и не се измерва само с броя на разкритите социални услуги, а с реалния ефект върху подобряване живота на хората. "Крайният резултат от качествената местна политика е създаването на възможности, при които всяко лице в нужда да има гарантиран достъп до адекватна, приобщаваща, навременна и подкрепяща грижа", категоричен бе той.

По-късно социалният министър откри и три нови социални центъра, изградени със средства по Плана за възстановяване устойчивост. Ефремова отличи ангажираността на община Свищов по отношение на грижата за уязвимите групи и поздрави общинското ръководство за усилията, които полагат в тази посока. "Виждаме, че социалните услуги в България се разширяват и за възрастните хора и за хората, които имат нужда от специални грижи и подкрепа. Това означава, че ние ставаме все по-добри, а най-добрите са тук – в община Свищов. Социалните услуги в Свищов са обречени на успех, защото много хора имат нужда от различна и качествена подкрепа, а тук те я получават.", категорично заяви тя.