Благомир Коцев свика щаба за сигурност във Варна заради атаките срещу кораби в Черно море

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Кметът на Варна Благомир Коцев свика Общинския съвет за сигурност, няма данни за замърсяване на морето и не се налага повишаване на готовността на институциите

Зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море станаха повод кметът на Варна Благомир Коцев да свика извънредно заседание на Общинския съвет за сигурност. Представители на местните и държавните институции обсъдиха готовността си за реакция при евентуални инциденти в близост до българското крайбрежие.

След срещата Коцев увери, че към момента няма основания за тревога, нито необходимост от повишаване на степента на готовност на службите. По информация на Изпълнителна агенция „Морска администрация" няма и данни за замърсяване на морските води вследствие на инцидентите с кораби в българската икономическа зона.

„Няма място за паника. Хората трябва да бъдат спокойни", подчерта кметът.

В заседанието участваха представители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", Щаба на Военноморските сили, Областната дирекция на МВР, Военно окръжие I степен, Регионалната здравна инспекция, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Българския червен кръст и „Морска администрация". Присъстваха също заместник-кметове, районни кметове и кметове на населени места.

Основната цел на срещата е била да се установи доколко институциите са подготвени да действат съвместно при възникване на извънредна ситуация, включително при инциденти, подобни на тези в българската икономическа зона и румънските териториални води.

Коцев посочи, че макар атаките срещу цивилни плавателни съдове да нямат пряко военно отношение към България, последиците им могат да засегнат страната.

Според него заплахите за корабоплаването в Черно море могат да затруднят доставките на стоки, да се отразят върху цените и да окажат влияние върху икономиката.

Затова институциите продължават да следят ситуацията с повишено внимание, въпреки че засега няма необходимост от допълнителни мерки.

Един от основните акценти на заседанието е бил начинът, по който институциите ще обменят информация и ще уведомяват гражданите при евентуален нов инцидент.

Взето е решение комуникацията между отделните служби да бъде засилена, а информационният център на Община Варна да събира официалните данни, които могат да бъдат предоставяни публично.

Те ще бъдат разпространявани чрез медиите и социалните мрежи, за да достигат своевременно до гражданите.

Коцев уточни, че Общината няма намерение да изземва правомощията на държавните органи или на Областната администрация. Целта е да се осигури по-добра координация и единен подход при информирането на обществото.

Според него при кризисна ситуация е особено важно информацията да идва от официален институционален източник, за да бъде проверена и достоверна.

„Засега няма повод за сериозни притеснения, но всички оставаме нащрек", обобщи кметът на Варна.