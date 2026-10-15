Столичната община посреща партньори и експерти за „Седмицата на чистия въздух в София"

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Международни експерти и представители на европейски градове се събират за обмен на добри практики и следващи стъпки за по-чист въздух в София

Столичната община посреща международни партньори и водещи европейски експерти за „Седмицата на чистия въздух в София" (Sofia Clean Air Week) от 19 до 23 октомври. В поредица от форуми, работни срещи и дискусии столицата ще очертае план за следващи стъпки за подобряване на качеството на атмосферния въздух и опазване на общественото здраве.

В рамките на седмицата София ще бъде домакин на международна конференция „Beyond the smoke: Building support for clean heating measures in Europe", организирана от Института за европейска политика по околна среда (IEEP) в партньорство с Clean Air Fund. Кметът Васил Терзиев и изпълнителният директор на Breathe Cities Сесилия Вака Джоунс ще открият форума и ще обявят следващите стъпки на София за подобряване качеството на въздуха. В програмата участват зам.-кметът по околна среда инж. Николай Неделков и международни експерти с опит от Краков, Утрехт и Мадрид.

"Домакинството на този международен форум е огромно признание за София и за последователните усилия за подобряване качеството на атмосферния въздух. За нас това е възможност да обменим опит с водещи световни градове и потвърждение, че прилагаме правилно базираните на данни политики. Продължаваме да работим с ясна визия и с пряка грижа за здравето и качеството на живот на софиянци", заяви столичният кмет Васил Терзиев.

За форума в София пристигат Сесилия Вака Джоунс, изпълнителен директор на глобалната инициатива Breathe Cities, и Алехандро Колса Перес, ръководител на Breathe Cities в C40 Cities. Заедно с тях в столицата ще бъдат представители и делегации на Breathe Cities, C40 Cities, Bloomberg Philanthropies и други водещи европейски организации.

„Това е чудесен момент да отбележим напредъка на София към по-чист въздух. Градът е пример, към който другите трябва да погледнат, за да видят, че смелите политики, основани на данни, дават резултат. Нискоемисионните зони за транспорта и битовото отопление ограничават замърсяването още при източника и подобряват здравето на жителите. Като един от 16-те града в инициативата Breathe Cities, София споделя своя опит на международно ниво и допринася за ускоряване на действията за чист въздух по света", заяви Сесилия Вака Джоунс, изпълнителен директор на Breathe Cities.

София е един от 16-те града в света, избрани за участие в глобалната инициатива Breathe Cities, реализирана от Bloomberg Philanthropies, Clean Air Fund и C40 Cities в подкрепа на усилията на градовете за по-чист въздух и опазване на общественото здраве.

През тематичната седмица Столична община ще затвърди лидерската си роля в региона, като потвърди ангажимента си за участие в следващата фаза на инициативата. Тя предоставя на градовете достъп до експертиза и ресурси за предприемане на още по-амбициозни мерки за подобряване качеството на въздуха.

Програма на събитията:

Понеделник, 19 октомври - Представяне на нов проект за подмяна на отоплителните уреди в домакинствата финансиран по програма „Околна среда" 2021-2027 г.

Вторник, 20 октомври, Event Space 2020, малкото НДК: Международна конференция „Beyond the smoke: Building support for clean heating measures in Europe", организирана от Института за европейска политика по околна среда (IEEP).

Сряда, 21 октомври (закрито събитие): Международен обмен на опит (P2P Exchange) в рамките на Breathe Cities, фокусиран върху мерките за битово отопление, представяне на мрежата „Въздух за здраве" (Air4Health) и теренно посещение.

Четвъртък, 22 октомври (закрито събитие): Кръгла маса за политики за сградно отопление и социално справедлив преход, последвана от дискусия за изграждане на местната партньорска екосистема.

Петък, 23 октомври, 9:30, SofiaLab: „Нашият въздух, нашето бъдеще" - среща на учениченици от София, Перник и Видин към лекарска мрежа "Въздух за здраве" с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт" и Столична община.

Информация за представителите на медиите:

На 20 октомври (вторник), от 10:00 до 11:00 ч., откриването на международната конференция „Beyond the smoke: Building support for clean heating measures in Europe" в Event Space 2020 ще бъде отворено за медиите. След официалното откриване кметът на София Васил Терзиев и Сесилия Вака Джоунс ще дадат кратък брифинг.

За събитието ще бъде изпратена отделна покана до медиите. За достъп е необходима журналистическа акредитация.

Същия ден, от 11:00 до 16:00 ч., в Event Space 2020 на разположение за журналистически запитвания и индивидуални интервюта ще бъдат:

Сесилия Вака Джоунс (Cecilia Vaca Jones) – изпълнителен директор на Breathe Cities, бивш координиращ министър на социалното развитие на Еквадор. Теми: Глобалната визия на Breathe Cities, София като пример за решително лидерство на местната власт в Европа и връзката между чистия въздух и общественото здраве.

Алехандро Колса Перес (Alejandro Colsa Perez) – ръководител на Breathe Cities в C40 Cities, бивш ръководител на направление „Качество на въздуха" в администрацията на Голям Лондон, участвал в ръководството на въвеждането на нискоемисионната зона за автомобили. Теми: Значението на присъединяването на София към C40 Clean Air Accelerator и международните добри практики на градовете.

За Breathe Cities:

Breathe Cities е глобална инициатива, която подкрепя градовете в усилията им за подобряване качеството на въздуха и опазване на общественото здраве. Реализирана от Bloomberg Philanthropies, Clean Air Fund и C40 Cities, тя предоставя на местните власти инструменти за предприемане на амбициозни мерки чрез разширяване на достъпа до данни и повишаване на обществената осведоменост.

Инициативата е стартирана през 2023 г. от Майкъл Р. Блумбърг, специален пратеник на генералния секретар на ООН по въпросите на климатичните амбиции и решения и основател на Bloomberg Philanthropies, и Садик Хан, кмет на Лондон и съпредседател на C40 Cities.

Breathe Cities ускорява действията за по-чист въздух в 16 града по света, в които живеят над 88 милиона души. Повече информация може да намерите на уебсайта на Breathe Cities и в профилите на инициативата в Instagram и LinkedIn.

За C40 Clean Air Accelerator:

C40 Clean Air Accelerator обединява над 50 града по света, поели ангажимент за решителни действия за подобряване качеството на въздуха и защита на здравето и благосъстоянието на своите жители.

Инициативата предоставя научно обоснована рамка, която насочва градовете към определяне на амбициозни цели за качеството на въздуха, мониторинг на замърсяването, прилагане на мерки срещу основните източници на емисии и прозрачно отчитане на резултатите.

Градовете участници предприемат действия, които ще допринесат за по-чист въздух и по-добро здраве за над 250 милиона техни жители.