Министър Найденов представи пред посланик Пиер Хагман основните акценти от правителствената програма в сектор „Правосъдие“

Министърът на правосъдието Николай Найденов представи пред посланика на Конфедерация Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман основните акценти от правителствената програма в сектор „Правосъдие“. Темите, които обсъдиха бяха: извършените промени в Закона за съдебната власт и предстоящият избор на нов Висш съдебен съвет, подготвяните промени в Конституцията, антикорупционните мерки, новият закон за детското правосъдие.

По време на срещата беше отбелязано също, че тази година се навършват 110 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Конфедерация Швейцария. Министър Найденов подчерта, че намеренията в сферата на детското правосъдие изискват изцяло нов подход, в който акцентът вече да не е единствено върху санкциите, а и върху превенцията на престъпленията, извършвани от малолетни и непълнолетни. Той акцентира също върху избора и конституирането на новата Комисия за противодействие на корупцията, която започва работа. Пред посланика бяха очертани и приоритетите за наказателна реформа, дигитализирането на правосъдието и използването на изкуствен интелект.

Министърът на правосъдието изрази благодарност към представителите на швейцарската страна за оказваната подкрепа в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, като открои значението на съвместните усилия за укрепване на институционалния капацитет за превенция и противодействие на корупцията, усъвършенстване на механизмите за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и утвърждаване на принципите на почтеност, прозрачност и отчетност в публичния сектор.

Швейцарският посланик поздрави министъра за амбициозната програма.