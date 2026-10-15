27-годишен ограби жилище в Каварна

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27-годишен „ошушка" жилище в Каварна за 20 дни, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 14 октомври, около 06.30 часа е получено съобщение за извършена кражба на ул. "Витоша" в град Каварна. Установено е, че за времето от 25 септември до 14 октомври неизвестен извършител е проникнал в жилището и е задигнал множество лични вещи, накити, часовници, мобилен телефон, черна и бяла техника.

След проведени целенасочени действия служители на Районното управление на МВР в крайморския град установяват извършителя. С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 27-годишен мъж.

Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава.