Мъж опита да погълне пакетче метаамфетамин при полицейска проверка в Добрич

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж опита да погълне пакетче метаамфетамин при проверка в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 14 октомври, около 16.20 часа в Добрич е извършена проверка на 48-годишен мъж. В хода на проверката той прави опит да погълне пакетче с бяло кристалообразно вещество. Полицейските служители успяват да изземат пакетчето и да предотвратят поглъщането му. При извършения полеви тест то реагира на метаамфетамин.

Задържан е за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Пак на 14 октомври, около 22.50 часа в Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Пежо", управляван от 30-годишен мъж.

При извършената проверка за употреба на наркотични вещества тестът отчита положителен резултат за амфетамин и метаамфетамин.

Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство .