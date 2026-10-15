НАТО се събира заради атаките по корабите, от ЕС чакаме оборудване за нов център по сигурността (Обзор)

България и Румъния плюс Турция вероятно ще се ротират начело на общо командване на Алианса за Черно море

Корабът "Челси 3" тръгна на буксир към Бургас, там ще търсят останки от дроновете, за да се докаже, че са руски

НАТО се събира на специален съвет заради атаките срещу търговски кораби край бреговете на България и Румъния. Междувременно усилва източния си фланг. Европейските лидери определят атаките като сериозно нарушение на международното право. София и Букурещ чакат подкрепа от ЕС за съвместния Център за морска сигурност в Черно море.

Това са основните договорки и послания след Премиерът Румен Радев на Съвета на ЕС в Брюксел Снимка: Ройтерс Съвета на ЕС в Брюксел, в който участва премиерът Румен Радев, и срещата му заедно с румънския президент Никушор Дан с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Часове преди съвета на лидерите на ЕС нови два кораба в румънски териториални води бяха обхванати от пожари след предполагаеми атаки с дронове край пристанище Сулина. Първият - Yara J, е ударен на 8-10 морски мили югоизточно от канала Сулина. Плавал е под флага на Коморските острови и е пренасял въглища за Украйна. Целият екипаж е евакуиран успешно. В четвъртък сутринта сигнал за критична ситуация на 13-14 мили от Сулина подава и танкерът Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино. Поне 8 моряци от 12-членния екипаж са в неизвестност, бурното море усложнява търсенето.

“Ще настоявам за осигуряване на оборудване и за въвеждане в експлоатация на планирания румънско-български Център за морска сигурност в Черно море”, заяви румънският президент Никушор Дан, който успя да разговаря с Радев преди заседанието на Европейския съвет. “Трябва да видим как можем по-добре да координираме усилията си, за да отговорим на все по-честите предизвикателства пред сигурността в Черно море”, обясни той. После заедно с Радев отидоха при Рюте.

Тримата се договорили специален съвет на НАТО да обсъди атаките над търговски кораби, обяви Никушор Дан. Пред румънски медии той подчерта, че е пожелал допълнително оборудване по източния фланг на Алианса.

“Има опити от страна на Русия не само в Румъния, но и в България и в останалите страни от източния фланг на НАТО

да бъдат дестабилизирани обществата

и да се намали подкрепата за Украйна”, каза още Дан.

Рюте описа в “Екс” като добра срещата си с българския премиер и румънския президент. “НАТО засили позициите си по източния фланг, включително чрез

увеличаване на капацитета за противодействие на дронове”,

заяви в публикацията си генералният секретар. Увери, че НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в Черно море, като при необходимост ще адаптира позициите си за възпиране и отбрана.

Българският премиер в профила си в мрежата “Екс” благодари на Рюте и заявява, че НАТО следи ситуацията отблизо и е готово да осигури допълнителен капацитет срещу дроновете. Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и френският президент Еманюел Макрон СНИМКА: РОЙТЕРС

Президентът Илияна Йотова обсъди още в сряда с Ниушор Дан атаките срещу търговски съдове и защитата на корабоплаването в района, като България и Румъния се разбраха да се подкрепят в искането на единна европейска позиция и мерки за гарантиране на сигурността.

България иска мораториум върху ударите в Черно море,

обяви пък премиерът Радев пред журналисти в Брюксел пред съвета. Разказа, че още на 6 октомври при атаките по първите два кораба в изключителната ни икономическа зона е имал видеоконферентна връзка с лидерите на ЕС - по друг повод, но темата за сигурността в Черно море е влязла ад хок.

“Тогава имаше предложение от Урсула фон дер Лайен за такъв мораториум. Идеята е да бъде установена политика Черно море да бъде море, в което да не се нанасят удари по цивилни и търговски кораби, което да бъде направено съвместно от България, Румъния и Турция”, каза премиерът. Тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре, настоя той.

Черно море е не просто зона за сигурност, то е стратегически коридор за доставка на храни, торове и енергийни ресурси - милиони зависят от тези доставки, особено от уязвими зони като Африка и Близкия изток. Надявам се единодушно да се приеме този мораториум, който предлагаме, посочи още Радев.

Опасенията за прекъсване на жизненоважни доставки за Африка и Близкия изток залегнаха в позицията на европейските лидери в Брюксел.

Документът осъжда действията на Русия срещу селскостопанската и пристанищната инфраструктура на Украйна, включително съоръженията по Черноморието и Дунав, граничните пунктове, корабите и маршрутите за превоз на стоки.

Чрез разрушаването на складове за зърно, блокирането на морски транспортни коридори и атаките срещу инфраструктурата за износ Москва отново използва храните като средство за натиск, казва Европейският съвет. И предупреждава, че последиците от тези действия надхвърлят границите на Украйна и

застрашават световната продоволствена сигурност,

особено в Африка, Азия и Близкия изток.

Последните сериозни инциденти с граждански и търговски кораби в изключителните икономически зони на България и Румъния изрично се споменават в проектозаключенията. Нападенията са определени като сериозно нарушение на международното право. На Черно море е посветена специална точка - така, както искаха София и Букурещ.

В нея лидерите на ЕС потвърждават стратегическото значение на сигурността, стабилността и свободното корабоплаване в региона.

От Брюксел премиерът Радев коментира по-подробно и идеята за създаване на

общо военно командване на НАТО в Черно море

От години работим да се случи, това е обща инициатива с Румъния и Турция, напомни той.

Работи се още по изчистване как точно да се случи това. Това не са сили на НАТО, а просто щаб на алианса под формата на командване.

Има два различни подхода - единият е да е стационарен, другият - на ротационен принцип, като да поемаме командването за по 1 година, обясни българският премиер.

По-рано румънският военен министър предложи двете страни да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО в подкрепа на създаването на военно командване в Черно море с ротационно ръководство между крайбрежните държави.

С последните два атакувани кораба край Румъния само за октомври тези инциденти станаха седем. На 6 октомври дронове удариха корабите ABLE и Alfa Watan в икономическата ни зона, на около 70 мили от Бяла. Моряците от ABLE бяха спасени, но тези от Alfa Watan така и не бяха открити, според властите корабът е потънал за минути.

В нощта срещу 13 октомври бяха ударени корабите “Челси 3” и HS Dignity, този път в прилежащата зона - само на 155-17 мили до Бяла и Крапец. Моряците от първия съд бяха прибрани, но от втория спасени бяха само 5-има.

Корабът “Челси 3” ще бъде докаран до Бургас за ремонт и най-щателно ще можем да изследваме за останки от дронове, обяви Радев също от Брюксел. Така може да получим ясни доказателства чии са дроновете, иначе имаме хипотези, повтори тезата си той. “Аз изразих тази хипотеза и пред посланика на Русия: логично е атаките да идват от Русия, няма как Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи и резултатите са в изгода на Русия, но категорични доказателства няма. Когато отправяме обвинения към дадена държава, искаме да имаме солидни доказателства”, допълни министър-председателят.

По-късно през деня стана ясно, че заради влошаването на условията в района изтеглянето на кораба е временно спряно.

Пред “Евронюз” на английски Радев каза, че именно заради “категоричната логика” атаката да е дошла от Русия е привикал руската посланичка у нас Елеонора Митрофанова. По време на срещата им във вторник тя заяви, че поредната атака в Черно море може да е причинена и като провокация от трета страна.

В отговор на въпрос на чуждестранни медии Радев заяви още, че не подкрепя въздушни удари срещу рафинерии в Русия или енергийни централи в Украйна, защото всичко това афектира скока на цените в Европа. На въпрос дали подкрепя решението на САЩ да внася руско гориво, той допълни, че подкрепя “всяка стъпка, която гарантира намаляване на цените на горивата и нашата конкурентоспособност”.

В дневния ред на разговорите в Брюксел българската делегация поставя и въпроса за собствеността на рафинерията в Бургас. “Бъдещето на “Лукойл” изисква Европа да има глас в това, а бъдещето на рафинерията в момента се решава извън Европа. Този въпрос ще бъде обсъден”, каза премиерът.

България подкрепя всички усилия за повишаване на нашата конкурентоспособност и за повишаване на отбранителните способности на ЕС, но тези неща трябва да са добре прецизирани. Цените на енергията и горивата са едни от най-големите проблеми на ЕС. На видеоконферентния разговор на 6 октомври повдигнах въпроса за рафинериите и специално за “Лукойл” пред Фон дер Лайен и всички европейски партньори. Рафинерията на “Лукойл” в България е една от най-големите и най-модерните в Европа. През последните 2 десетилетия Европа закри редица рафинерии и сега е изключително зависима и вече търси доставка на готови горива, особено на авиационно гориво. Приемаме

“Лукойл” като важен актив не само за България, а за целия Евросъюз, но съдбата му се решава извън ЕС. Затова призовах ръководството да вземе отношение по този въпрос, защото бъдещето на “Лукойл” е важно за Европа, каза още премиерът.

"Предаден от САЩ", Зеленски обяви нови удари по руски рафинерии

Украйна възобновява ударите срещу енергийната инфраструктура на Русия, след като тя не спази временното споразумение за спиране на огъня по тези съоръжения, което беше обявено от Доналд Тръмп миналата седмица. Това обяви Володимир Зеленски. “Забраната за атакуване на рафинерии е отменена. Ние приключихме с това”, каза украинският президент пред “Файненшъл таймс”.

В неделя Тръмп обяви частичното спиране на огъня между Киев и Москва, за да се опита да намали цената на дизела и петрола преди междинните избори в САЩ. Между понеделник и сряда Киев беше ограничил ударите си по руската енергетика под натиска на Белия дом. През това време Москва продължи да атакува жизненоважни украински горивни и електропреносни постройки.

Кремъл коментира, че действията на Украйна са в разрез с мирните усилия на Вашингтон, макар според говорителя Дмитрий Песков те да не са приемали за даденост, че Киев ще спази спирането на атаките срещу енергийната инфраструктура.

Песков обаче подчерта, че руско дизелово гориво вече достига световните пазари, като се очаква положителен ефект върху тях.

Украйна губи силен партньор в лицето на САЩ, коментира Володимир Зеленски споразумението между Вашингтон и Москва за доставки на дизелово гориво. В интервю за британския журналист Пиърс Морган украинският президент определи ситуацията като тъжна и не по вина на страната му. “За нас това не е бизнес сделка, а животът на хората, на децата ни, затова е болезнен фактът, че Тръмп застава на страната на Русия”, каза той. Според Зеленски съветниците на американския президент допускат грешка. Не знам кой го насочва да застане от “погрешната страна на историята”, допълни той.

Ден по-рано Киев разкри, че работата на военното крило на сателитната мрежа “Старлинк” - “Старшилд”, е забавена в Украйна, това попречило на противовъздушната отбрана и на провеждането на важни удари срещу руски цели. Като собственик на “СпейсЕкс” Илон Мъск отрече да е спирал сигнала и обясни, че “Старшилд” е изцяло под контрола на армията на САЩ и най-вече на Тръмп.

Зеленски потвърди, че се чувства предаден от САЩ заради спряното споделяне на разузнавателна информация за руските удари. И разказа, че украинците получили предупреждение: “Ако не спрете ударите, ще блокираме разузнавателната информация”.