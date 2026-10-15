Община Несебър провежда втори обучителен семинар за дигитално туристическо развитие

На 20 октомври 2026 г. от 14:30 часа в конгресната зала на Център „Артиум", гр. Несебър, площад „Жулиета Шишманова" №1, Община Несебър ще проведе Втория обучителен семинар (Training Workshop №2) в рамките на европейския проект TOURAL.

Основната тема на предстоящото събитие е „Демонстрация на Центъра за знания (Knowledge Awareness Centre – KAC) и неговите предложения за дигитално опазване и развитие на културното и природното наследство. Изграждане на мрежи за сътрудничество за внедряване на нови продукти в рамките на бизнес модела на TOURAL". Семинарът ще се фокусира върху практическото представяне на Центъра за знания, който функционира като дигитален хъб за региона. Участниците ще се запознаят с възможностите за дигитално експониране на местното културно и природно богатство и ще обсъдят конкретни стъпки за създаване на партньорски мрежи. Целта е съвместното разработване и внедряване на нови туристически продукти, които отговарят на модела за устойчив растеж, заложен в проекта.

Специален акцент в програмата ще бъде официалното представяне на нов, иновативен туристически продукт – специализирани културни водолазни турове из потъналите руини, крепостни стени и антични пристанищни съоръжения на Несебър. Гмурканията ще се осъществяват под стриктната супервизия на Центъра за подводна археология, гарантирайки едновременно безопасността на посетителите и дългосрочното опазване на уникалното подводно културно наследство.

Чрез тези инициативи Община Несебър продължава активното си сътрудничество с местните заинтересовани страни за създаване на целогодишни туристически предложения и надграждане на преживяванията на посетителите, съхранявайки богатството на региона.

Събитието ще се проведе в хибриден формат. Всички заинтересовани лица, медии и партньори, които нямат възможност да присъстват на място в Център „Артиум", са добре дошли да се включат виртуално.

Семинарът ще се излъчва на живо на 20 октомври 2026 г. (вторник) от 14:30 до 16:00 часа.