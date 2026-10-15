Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев проведоха срещи с ръководствата и представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Конфедерацията на труда „Подкрепа". На двучасовите разговори бяха обсъдени широк кръг от теми, свързани с политиката по доходите, формирането на минималната работна заплата и Директивата за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз, колективното трудово договаряне, покачващите се цени, инфлацията и покупателната способност на хората, социалните разходи, разходите за здраве и образование.

И от двата синдиката изтъкнаха дългогодишното партньорство с Йотова в качеството й на вицепрезидент и евродепутат. Илияна Йотова подчерта значението на експертните становища и анализите на синдикалните организации, които определи като много полезни за дейността на президентската институция при формирането на нейните политики и позиции. Становищата им за Закона за държавния бюджет за настоящата година бяха взети предвид при аргументиране на решението на Йотова да го обнародва в края на юли. Тя отново изясни аргументите си – да не се допуска повече институционална и финансова несигурност на държавата, да не се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване, образование.

Кандидатът за президент посочи, че срещите със синдикатите се провеждат в навечерието на приемането на държавния бюджет за следващата година и са от изключително значение позициите им по неговите основни параметри.

По време на срещите с КНСБ и КТ „Подкрепа" бяха повдигнати редица въпроси, свързани с трудовите права и в секторите на културата – особено за читалищата, музеите, библиотеките, на образованието, земеделието, сигурността, енергетиката, българските пощи.

Поставени бяха темите за дефицита на работна ръка и трудовата миграция, за растящия брой на работещи бедни, за географските и социалните дисбаланси.