На този ден преди 48 години Йоан Павел II става папа - първият, посетил България

48 години от избора на папа Йоан Павел II се навършват днес. На тази дата през 1978 г. кардинал Карол Войтила е избран за глава на Римокатолическата църква. Той става първият папа поляк в историята и първият неиталианец на Светия престол от повече от 450 години. По това време Войтила е на 58 години - един от най-младите папи в съвременната история.

Само два месеца по-рано умира папа Павел VI, а неговият наследник Йоан Павел I остава на престола едва 33 дни. Новият папа бързо се превръща в една от най-влиятелните личности на XX век. Той подкрепя демократичните движения в Източна Европа и има важна роля в събитията, довели до падането на комунистическите режими.

През 1981 г. Йоан Павел II оцелява след опит за покушение във Ватикана, извършено от турчина Мехмет Али Агджа. След атентата се появяват твърдения за предполагаемо участие на българските тайни служби в организирането на покушението - т.нар. българска следа. Тя така и не се доказва. Две години по-късно папата посещава нападателя си в затвора и му прощава.

Йоан Павел II е и първият папа, който идва на посещение в България - от 23 до 26 май 2002 г. Тогава той посещава София, Рилския манастир и Пловдив. По време на посещението си папата заявява, че никога не е вярвал в т.нар. българска следа в атентата. Йоан Павел II остава начело на католическата църква близо 27 години до смъртта си през 2005 г. През 2014 г. е канонизиран за светец.