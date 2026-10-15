Ускоряваме покупката на шест зенитно-ракетни комплекса за 1 млрд. евро срещу летящи обекти (Обзор)

Забързват се и процедурите за изграждане на военна инфраструктура

Ускорена покупка на шест зенитно-ракетни комплекса гласува парламентът в четвъртък. Системите пазят от самолети, хеликоптери, крилати ракети и някои видове дронове.

Общо поръчката е на стойност над 1 млрд. евро, разделена е на 2 етапа. По първия купуваме една система IRIS-T SLM, по втория - още пет, но от друг вид. Първата вече е договорена с Германия и струва 180 млн. евро, които частично вече са изплатени. Останалите пари са за другите пет ЗРК, чиято покупка правителството одобри ден по-рано.

Крайната цел е да придобием два комплекса с голям обсег на действие и осем със среден. В четвъртък парламентът прие актуализиране на инвестиционния проект, като по първия му етап се отказваме от един от елементите на ЗРК системата - мултисензорен тракер, и добавяме втория етап за купуване на още пет системи. По този начин цената ще намалее с над 2 млн. евро, но и доставката ще се осъществи по-бързо. Военният министър Димитър Стоянов обясни, че причината е забавяне на производството в Германия.

Една ефективна система за противовъздушна отбрана не може да разчита само на изтребителна авиация. Необходимо е съчетаването на различни средства, които да осигурят защита срещу заплахи на различни разстояния и височини. Това би подобрило непрекъснатостта на защитата и би увеличило възможностите за реакция при едновременно възникване на няколко заплахи, обясни министър Стоянов.

В последно време във войната в Украйна се използват малоскоростни и нисколетящи дронове, но и такива с реактивни двигатели, които развиват скорост 600-800 км/ч и летят на височина 4000 - 6000 метра. “С какво ще ги свалите? С антидрон системи, изтребители?”, попита той депутатите, част от които излагаха идеи за противовъздушна отбрана.

Ще се търсят и възможности за купуване на антидрон системи към зенитно-ракетни комплекси. Проектът предвижда възможности за дългосрочно индустриално сътрудничество с Германия и за изграждането на инфраструктура за експлоатация на комплексите. България е предприела инициатива да стане център за обслужване на комплексите IRIS-T. Сделката е част от инициативата “Европейски щит” от 2022 г. с водеща страна Германия.

Иначе модернизацията на армията ни е закъсняла с десетилетия, за обновяването ѝ са необходими над 50 млрд., посочи министърът на отбраната.

Управляващите предвиждат ускоряване и на процедурите за изграждане на военни обекти. Група депутати от ПБ са внесли промени в Закона за устройство на територията, според които одобряването на ПУП за такива ще става по-бързо, освен това част от информацията ще бъде класифицирана. Целта е страната да изпълни навреме ангажиментите си по обекти на НАТО и на европейския механизъм за укрепване на европейската отбранителна промишленост, са написали депутатите в мотивите си.