Хванаха мъж с близо 13 грама амфетамин по време на сделка в село Бенковски

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Иззеха почти 13 грама амфетамин при проверка на кола в село Бенковски, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 14 октомври, около 20 часа в село Бенковски в момент на покупко-продажба на наркотични вещества е задържан 32-годишен мъж. При последвалите полицейски действия в автомобил, ползван от задържания, е установен пакет със суха тревна маса, с тегло 8.55 грама и свивки с кристално вещество, с общо тегло 4.3 грама, реагиращи на амфетамин и електронна везна. Задържан е за срок до 24 часа.

Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава по описа на Второ районно управление на МВР в Добрич.