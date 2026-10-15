Пиян военен крещи на полицаи в Пловдив: Аз съм лейтенант и сте ми подчинени, олигофрени

Заплашил ги с "Утре вече няма да сте на работа"

Почерпен военен вдигна скандал на полицаи пред дискотека в Пловдив, след като отказали да съдействат в конфликт между клиенти на заведението.

Около 4 ч. на 10 октомври полицаи от Шесто районно управление били в зоната на бул. "Санкт Петербург" 131, когато към колата им се приближил човек. Той представил служебната си карта на военнослужещ и съобщил, че на територията на комплекса от нощни заведения има скандал между други хора.

Служителите на реда го посъветвали да подаде жалба, но той останал недоволен, защото очаквал съдействие. "Смешници, аз съм лейтенант и сте ми подчинени, олигофрени, утре не сте на работа", развикал се той. Това обаче не трогнало полицаите, които му щракнали белезниците и го отвели в Шесто РУ. Там бил тестван с дрегер, а пробата му отчела 1,49 промила алкохол в издишания въздух. Съставили му акт за дребно хулиганство.

Още същия ден лейтенантът се изправил пред Районния съд в Пловдив. Там си признал за поведението и изразил съжаление. Съдът му определил глоба в размер на 200 евро, която е една от най-високите санкции, предвидени в Указа за борба с дребното хулиганство.