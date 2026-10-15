Община Габрово даде на прокуратурата хоспис по сигнал за лоши грижи и мизерия

Община Габрово сезира Районна прокуратура – Габрово във връзка с твърдения на близки за лоши условия и липса на адекватна грижа за настанени в регионалния хоспис в Дряново.

Общината възложи и вътрешен одит на дейността на дружеството за периода 1 януари 2025 г. – 30 септември 2026 г., съобщиха на сайта на местната управа.

Още преди седмица Община Габрово изискала да бъдат извършени комплексни проверки в здравното заведения от Изпълнителна агенция „Медицински надзор", Регионална здравна инспекция - Габрово и Областна дирекция по безопасност на храните - Габрово. Започнала и своя вътрешна проверка в хосписа.

Установена е занижена хигиена в дневната на първия етаж, пропуски при воденето на регистъра на посещенията и рапортната книга, както и липсващи задължителни елементи в документацията за настанено лице.

Сред препоръките на проверяващите са помещенията да се дезинфекцират най-малко два пъти дневно и да се оптимизират графиците на персонала, така че на дежурство да има минимум двама служители. Целта е да се гарантират безопасността на пациентите, непрекъснатостта на медицинските грижи и спазването на изискванията за безопасност на труда при денонощен режим на работа.

Проверяващите препоръчват още да бъдат разработени процедура и алгоритъм за медицинско наблюдение и поведение при спешни състояния, както и протокол за действията на дежурния персонал при внезапно влошаване на състоянието на пациент. Предвижда се също да бъде потърсена административна отговорност от управителя на дружеството съгласно договора за управление.

„Регионален хоспис" ЕООД, гр. Дряново е дружество със сто процента общинско участие в капитала на Община Габрово. Капацитетът на хосписа е 46 места.