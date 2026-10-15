ВАС насрочи за 11 ноември делото за прекратяване на мандата на кмета на Горна Оряховица

Върховният административен съд (ВАС) ще гледа на 11 ноември делото, което трябва да разсече възела с предсрочното отстраняване от поста на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков и Общинската избирателна комисия (ОИК), която отказа да прекрати мандата му предсрочно.

Според юристи сроковете за окончателно съдебно решение са такива, че предсрочни кметски избори в Горна Оряховица няма да има. Законът предвижда назначаване на временно изпълняващ длъжността, когато остава по-малко от година до редовния местен вот. Така до окончателното решение на върховните магистрати Николай Рашков продължава да изпълнява длъжността кмет на Община Горна Оряховица.

Казусът възникна, след като Върховният административен съд потвърди конфликт на интереси, установен от ресорната комисия, разследваща хората от властта. В първите дни след встъпването си в длъжност кметът подписал договор за продажба на общински имоти с майка си. Преди това фирмата му била спечелила търг за парцелите, а след изборите, дружеството било прехвърлено на г-жа Рашкова.

Така Общинската избирателна комисия (ОИК) – Горна Оряховица трябваше да прекрати предсрочно неговите правомощия. В града започнаха митинги в подкрепа на кмета. ОИК не успя да събере необходимото мнозинство за отстраняването му, което доведе до патова ситуация. Административният съд във Велико Търново върна преписката обратно на ОИК – Горна Оряховица за ново произнасяне. Последваха нови обжалвания и съдебни хватки, чрез които процесът бе забавен месеци наред.

Междувременно бившият кмет Добромир Добрев от ГЕРБ даде на прокурор членовете на ОИК за неизпълнение на съдебно решение. Прокуратурата в Търново започна проверка и разпити на членовете на изборния орган.