ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

91-годишна жена от с. Красново е принудена да живе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23743757 www.24chasa.bg

91-годишна жена от с. Красново е принудена да живее вече три години в обор

Александър Трайков

[email protected]

1228
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Димитриа Цонова КАДЪР: БИ ТИ ВИ

91-годишна жена живее вече три години в конски обор в пловдивското село Красново след като нейната къща бива изпепелена от пожар.

Сега Димитриа Цонова разчита на малка печка на дърва и на топлината на няколко котки, за които се грижи. Живее почти под открито небе, защото покрива на обора, където спи, тече и не е в добро състояние.

Гледа я 68-годишният ѝ син Нанко Цонов, който е бивш металург. Той пък живее във фургон без отопление в двора на изгорената къща и близо до обора на майка си.

Двамата мечтаят да съберат пари за печка, мивка и вътрешна стена на фургона, за да може всеки от тях да има своя стая вътре. За сега мият съдовете си на външна мивка в двора, която замръзва през зимата.

Въпреки трудностите си двамата са убедени, че един ден ще имат истински дом.

"Искам парички, чедо, да ни помогнат, за да си турим климатик и да си приградя две стаички в къщата", казва Димитриа в ефира на Би Ти Ви.

Димитриа Цонова КАДЪР: БИ ТИ ВИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си