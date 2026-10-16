91-годишна жена от с. Красново е принудена да живее вече три години в обор

91-годишна жена живее вече три години в конски обор в пловдивското село Красново след като нейната къща бива изпепелена от пожар.

Сега Димитриа Цонова разчита на малка печка на дърва и на топлината на няколко котки, за които се грижи. Живее почти под открито небе, защото покрива на обора, където спи, тече и не е в добро състояние.

Гледа я 68-годишният ѝ син Нанко Цонов, който е бивш металург. Той пък живее във фургон без отопление в двора на изгорената къща и близо до обора на майка си.

Двамата мечтаят да съберат пари за печка, мивка и вътрешна стена на фургона, за да може всеки от тях да има своя стая вътре. За сега мият съдовете си на външна мивка в двора, която замръзва през зимата.

Въпреки трудностите си двамата са убедени, че един ден ще имат истински дом.

"Искам парички, чедо, да ни помогнат, за да си турим климатик и да си приградя две стаички в къщата", казва Димитриа в ефира на Би Ти Ви.