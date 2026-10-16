9 мисии с въздушната линейка у нас за седмица

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През седмицата бяха изпълнени девет авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние получиха възможност за навременно високоспециализирано лечение, съобщиха от Дирекция "Национална система 112" – МВР.

От 7 ч. на 9 октомври до 7 ч. на 16 октомври 2026 г. на единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани общо 34 469 регламентирани повиквания.

От тях 13 832 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ.

Регистрираните са сигнали за транспортни произшествия са 2 340, за пожари – 2 354, бедствия – 14, а

Аварии – 505, битови и промишлени инциденти – 5 и 4 сигнала за опасни вещества.

Постъпили са 8 053 сигнала за престъпления против личността и 875 за престъпления против собствеността.

За рисково шофиране и гонки са подадени 24 сигнала, за изгубени или бедстващи хора 341, за нелегални мигранти/бежанци – 12.

Към общините за реакция са изпратени 6 059 сигнала.

Бурният вятър на 14 октомври доведе до множество сигнали за опасни ситуации в областите Стара Загора и Сливен.

Регистрирани са общо 75 сигнала – 42 за област Стара Загора и 33 за област Сливен, свързани с паднали дървета, надвиснали и пречупени клони, скъсани билбордове и повредени жици на електропреносната мрежа.

Силният вятър създаде опасни ситуации и по пътищата. На Подбалканския път, при отбивката за Твърдица, се е обърнало ремарке на камион, а на разклона за Мъглиж микробус е излязъл от пътя и се е обърнал в канавка. Няма пострадали хора.

През периода са отработени 15 трансгранични обаждания с необходимост от съдействие на Полиция, Пожарна и спешна медицинска помощ за Чехия и Румъния и за домашно насилие над българска гражданка в гр. Никозия, Кипър.

През периода са регистрирани две eCall повиквания – за пътонотранспортни произшествия в Бяла Слатина и на АМ „Тракия" посока София. Активирани са екипи на службите за спешно реагиране.

eCall е спешно повикване към 112, генерирано ръчно (от пасажерите в МПС) или автоматично (от датчиците в МПС) в случай на пътно-транспортно произшествие. За целта е необходимо превозното средство да бъде оборудвано с eCall устройство. Бордовото устройство автоматично изпраща към 112 минимален набор от данни: точното местоположение на инцидента, посоката на движение на превозното средство, информация за автомобила и броя на пътниците в него. Системата дава възможност за аудио връзка и последваща гласова комуникация с оператор на 112. По този начин се осигурява своевременна реакция на службите за спешно реагиране.

Инцидентите са въз основа на информацията, подадена от гражданите. За едно и също събитие или инцидент е възможно да постъпят две или повече обаждания, уточняват от Дирекцията.