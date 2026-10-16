Ваня Григорова: Данъкът върху свръхпечалбите е единствената смела стъпка в бюджетния план

Данъкът върху свръхпечалбите е единствената по-смела стъпка, заложена в представения бюджетен план. Това заяви бившата синдикалистка, а сега общински съветник в столицата Ваня Григорова при анализ на плана за държавния бюджет за следващата година, изпратен от правителството до Брюксел като част от процедурите за еврозоната.
По думите ѝ предвиденото увеличение на минималната работна заплата с малко над 6% е категорично недостатъчно. Тя твърди, че при прогнозирана средна инфлация от около 6%, подобен ръст в най-добрия случай единствено ще запази покупателната способност на работещите, без да подобри техния жизнен стандарт.
Освен това Григорова отправи остри критики и към намеренията за линейни съкращения от 10% в държавната администрация. Според нея твърдението за прекомерно голяма администрация е несъстоятелно, а механичното орязване крие риск от блокиране на ключови публични функции и лишаване от държавен контрол.
Григорова настоява за детайлен анализ на държавния апарат, а не повсеместно орязване с 10%. Целта му би била да разграничи критично необходимите експерти от партийните назначения с високи възнаграждения, които според Григорова наистина следва да бъдат премахнати.