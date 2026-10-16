Ваня Григорова: Данъкът върху свръхпечалбите е единствената смела стъпка в бюджетния план

Данъкът върху свръхпечалбите е единствената по-смела стъпка, заложена в представения бюджетен план. Това заяви бившата синдикалистка, а сега общински съветник в столицата Ваня Григорова при анализ на плана за държавния бюджет за следващата година, изпратен от правителството до Брюксел като част от процедурите за еврозоната.

По думите ѝ предвиденото увеличение на минималната работна заплата с малко над 6% е категорично недостатъчно. Тя твърди, че при прогнозирана средна инфлация от около 6%, подобен ръст в най-добрия случай единствено ще запази покупателната способност на работещите, без да подобри техния жизнен стандарт.

Освен това Григорова отправи остри критики и към намеренията за линейни съкращения от 10% в държавната администрация. Според нея твърдението за прекомерно голяма администрация е несъстоятелно, а механичното орязване крие риск от блокиране на ключови публични функции и лишаване от държавен контрол.

Григорова настоява за детайлен анализ на държавния апарат, а не повсеместно орязване с 10%. Целта му би била да разграничи критично необходимите експерти от партийните назначения с високи възнаграждения, които според Григорова наистина следва да бъдат премахнати.